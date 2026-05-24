Макс Ферстаппен о Гран-при Канады: «Будет хаос, условия очень сложные»

Ферстаппен ждет хаос на Гран-при Канады.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен ответил, сыграет ли ему на руку похолодание перед стартом Гран-при Канады .

«Не знаю, если честно. Условия очень сложные. До сих пор немного моросит, и очень трудно заставить шины работать. Считаю, будет хаос», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в эфире Sky Sports.

Нидерландец также высказался о шестом месте на решетке:

«Я хочу быть первым! Если рассуждать реалистично, сейчас наша команда на своей позиции. Отставание не такое уж большое, но весь уик-энд складывался для меня тяжело. Надеюсь, в гонке все сойдется воедино».

