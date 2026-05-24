Инфантино привез футбольный Кубок мира на Гран-при Канады
Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил Гран-при Канады и привез в паддок Кубок мира.
Летом в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира по футболу 2026 года.
Инфантино в свитере хоккейного «Монреаля» посетил боксы «Ред Булл», где встретился с руководителем Лораном Мекьесом и пилотом Изаком Аджаром, а также сфотографировался с боссом «Уильямса» Джеймсом Воулзом.
Гонки на острове из грунта метро – классика спорта. Дом для Олимпиад и футуризма
Гран-при Канады превратился в день сурка. Откуда столько животных?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии