Инфантино привез футбольный Кубок мира на Гран-при Канады

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил Гран-при Канады и привез в паддок Кубок мира.

Летом в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира по футболу 2026 года.

Инфантино в свитере хоккейного «Монреаля» посетил боксы «Ред Булл», где встретился с руководителем Лораном Мекьесом и пилотом Изаком Аджаром , а также сфотографировался с боссом «Уильямса » Джеймсом Воулзом.

