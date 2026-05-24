Оливер Бермэн: «Весь уик-энд бегаем по кругу»

Бермэн недоволен отсутствием прогресса.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, отметив, что ему с команде не удалось добиться прогресса в работе с болидом.

«Мы весь уик-энд бегаем по кругу, пытаясь укусить себя за хвост, правда. И это весьма непросто. Нам так и не удалось найти решение, которое бы сработало. Честно говоря, в квалификации настройки болида работали намного лучше, я чувствовал себя заметно комфортнее.

При этом, знаете, я впервые за этот уик-энд нормально атаковал на позднем торможении перед поворотами, или же атаковал на пределе с точки зрения уровня сцепления машины с трассой», – рассказал Бермэн.

