Джордж Расселл: «Мерседес» надеется на дубль, но в таких условиях будет непросто»
Расселл заявил, что «Мерседесу» будет трудно сделать дубль в Монреале.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал об ощущениях перед стартом Гран-при Канады – британец начнет гонку с поул-позиции.
«Холодно, а в остальном все хорошо. Здорово видеть столько людей. Просто надеюсь, что получится провести еще одну хорошую гонку.
Надеюсь, мы [с Андреа Кими Антонелли] сможем принести команде дубль, но в таких условиях будет непросто. «Макларен» быстр, «Феррари» была очень быстра в холодных условиях в Китае на старте гонки. Посмотрим», – заявил Джордж.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети «Формулы-1»
