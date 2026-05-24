Джордж Расселл: «Мерседес» надеется на дубль, но в таких условиях будет непросто»

Расселл заявил, что «Мерседесу» будет трудно сделать дубль в Монреале.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал об ощущениях перед стартом Гран-при Канады – британец начнет гонку с поул-позиции.

«Холодно, а в остальном все хорошо. Здорово видеть столько людей. Просто надеюсь, что получится провести еще одну хорошую гонку.

Надеюсь, мы [с Андреа Кими Антонелли ] сможем принести команде дубль, но в таких условиях будет непросто. «Макларен » быстр, «Феррари » была очень быстра в холодных условиях в Китае на старте гонки. Посмотрим», – заявил Джордж.

