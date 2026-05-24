Фернандо Алонсо: «Из болида «Астон Мартин» в его нынешнем виде можно выжать еще пару десятых секунды»

Алонсо оценил потенциал «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» рассказал, сколько еще можно выжать из нынешней спецификации болида, прежде чем появятся летние обновления.

«Вероятно, из машины в ее нынешнем виде можно выжать еще пару десятых. Мы все еще изучаем некоторые вещи и разбираемся с проблемами с настройками.

В Майами нашей головной болью стала коробка передач. Здесь эта проблема уже решена, мы можем чуть лучше атаковать в поворотах.

Кажется, что с каждом гонкой мы можем извлекать все больше скорости. Поэтому да. Как вы и сказали, пока мы не сделаем большой шаг вперед за счет нового пакета аэродинамических новинок, нужно добиться оптимального результата в остальных областях болида.

Итоговый результат [квалификации к Гран-при Канады в виде 19-го места] мало что меняет для нас, ведь мы вылетели после первого сегмента. Но не знаю, у меня есть ощущение, что в этот уик-энд мы выступаем чуть лучше. Мне показалось, что машина стала быстрее, я заметил, что спецификация стала вести себя гармоничнее», – сказал Алонсо.  

Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» стал сильнее, но скорости для 2-го сегмента все еще не хватает»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: it.motorsport.com
