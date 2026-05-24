Лео Туррини: «Расселл считает себя Избранным и пытается представить Антонелли учеником. Все закончится плохо между ними»

Туррини предрекает новую драму в борьбе Расселла и Антонелли.

Итальянский обозреватель Лео Туррини высказался о плотном сражении между напарниками по «Мерседесу» Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли в спринте на Гран-при Канады.

«Не удивлен, что между Гарри Поттером и Лордом Волан-де-Мортом летят клочья. И даже посуда.

Точно не буду сравнивать Антонелли и Расселла с Сенной и Простом, это было бы несоразмерно.

Но когда болид настолько доминирующий, как у «Мерседеса» на данный момент, естественное соперничество между напарниками обостряется. Если только один из них (вспомним Шуми в красном) очевидно сильнее.

Сцены деревенской драки в спринте на Гран-при Канады говорят о том, что Кими и Джордж близки по уровню пилотажа, поэтому обречены грызться между собой – если только «Макларен» не совершит скачок.

Расселл считает себя The Chosen One – Избранным, поскольку находится в «Мерседесе» дольше, если считать выступления в Гран-при. Забудьте, что бренд из Штутгарта, а Тото Вольфф – австриец. Коллектив базируется в Бракли, он английский по духу. Как думаете, в чью сторону склоняются в команде?

Кими все это прекрасно понимает. Он знает, что Расселл пытается представить его младшим партнером, учеником, которого нельзя путать с истинным чемпионом. Но Антонелли выиграл три гонки подряд, и психологические расклады между ними поменялись.

Вот почему я аккуратно предсказываю, что между ними все закончится плохо. Ни один из них не согласится на роль второго номера. Кими не считает себя слабее, и его злость в спринте (не будем вдаваться в детали, кто прав, кто виноват – каждый волен оценивать «инкриминируемые» эпизоды как хочет) точно не будет последней.

В целом я на стороне Гарри Поттера. Однажды он будет выступать за «Феррари», в этом я не сомневаюсь», – порассуждал Туррини.

«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Лео Туррини
Он так произносит фразу "Однажды он будет выступать за Феррари, в этом я не сомневаюсь", что можно подумать что это что-то хорошее...
чемпионы на старости приходят в Феррари за хорошей пенсией ))) Кими , Алонсо , Фетя , вот сейчас Хем ...
Кими в Феррари и стал чемпионом так-то))
Старый поклонник Феррари разжигает страсти внутри команды Мерседес.
С хрена ему считать себя Избранным, он что денди челлендж затаскивал?
