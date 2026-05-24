Габриэл Бортолето: «Скорее всего, в гонке мы снова потеряем позиции»

Бортолето готовится к потере позиций в гонке в Канаде.

Пилот «Ауди » Габриэл Бортолето поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Канады, отметив, что вряд ли стоит ждать от него борьбы за место в очковой зоне.

«Я не обеспокоен. Мы знаем, на что способны в данный момент и что должны делать, чтобы улучшить ситуацию. Скорее всего, в гонке мы снова потеряем позиции – ну разве что все соперники позади меня облажаются на старте, а я проведу старт отлично. Я серьезно! Не знаю, что я еще могу сделать.

Не буду врать, я не слишком оптимистично настроен в отношении гонки. И я готов к тому, что мы потеряем позиции. Мы работаем над исправлением ситуации, никто никого не обвиняет. Мы понимаем, в чем проблема, над которой нам нужно работать», – рассказал Бортолето.

Гран-при Канады превратился в день сурка. Откуда столько животных?