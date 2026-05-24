Андреа Стелла: «В дождевых условиях наибольшее беспокойство будет вызывать силовая установка»

В «Макларене» опасаются за состояние мотора в дождевых условиях в Канаде.

Руководитель «Макларена » рассказал об опасениях относительно силовой установки, которые возникают из-за потенциального дождя на Гран-при Канаде .

«Если говорить о дождевых условиях, возможность проехать по мокрой трассе была только у нескольких команд. Я считаю это преимуществом, поскольку существует неопределенность в случае с поведением силовой установки.

Мы слышим подобные разговоры практически на каждом брифинге после заездов, которые прошли в сухих условиях. Мы говорим об эксплуатации силовой установки, и в дождевых условиях ситуация еще сильнее отличается от ожиданий и симуляций.

Силовая установка определенно остается элементом, который может многое изменить и который вызывает беспокойство. Если у вас были тесты в дождевых условиях, то вы можете знать чуть больше.

Кроме того, если говорить о шинах, непонятно, будут ли комплекты работать в пределах «окна» или же они будут выпадать из него. Я говорю об «окне» температур, поскольку на этой трассе нет высокоскоростных поворотов, поэтому увеличивать температуру непросто. Кроме того, это один из самых гладких треков в сезоне.

Создать температуру будет непросто, и мы не проводили тренировочные сессии по ходу уик-энда, чтобы «Пирелли» смогла все отрегулировать.

Нам предстоит изучить много переменных, поскольку команде не хватает опыта в дождевых условиях. У тех, кто проводил тесты в дождь, есть небольшое преимущество», – сказал Стелла .

