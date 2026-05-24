  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Стелла: «В дождевых условиях наибольшее беспокойство будет вызывать силовая установка»
0

Андреа Стелла: «В дождевых условиях наибольшее беспокойство будет вызывать силовая установка»

В «Макларене» опасаются за состояние мотора в дождевых условиях в Канаде.

Руководитель «Макларена» рассказал об опасениях относительно силовой установки, которые возникают из-за потенциального дождя на Гран-при Канаде.

«Если говорить о дождевых условиях, возможность проехать по мокрой трассе была только у нескольких команд. Я считаю это преимуществом, поскольку существует неопределенность в случае с поведением силовой установки.

Мы слышим подобные разговоры практически на каждом брифинге после заездов, которые прошли в сухих условиях. Мы говорим об эксплуатации силовой установки, и в дождевых условиях ситуация еще сильнее отличается от ожиданий и симуляций.

Силовая установка определенно остается элементом, который может многое изменить и который вызывает беспокойство. Если у вас были тесты в дождевых условиях, то вы можете знать чуть больше.

Кроме того, если говорить о шинах, непонятно, будут ли комплекты работать в пределах «окна» или же они будут выпадать из него. Я говорю об «окне» температур, поскольку на этой трассе нет высокоскоростных поворотов, поэтому увеличивать температуру непросто. Кроме того, это один из самых гладких треков в сезоне.

Создать температуру будет непросто, и мы не проводили тренировочные сессии по ходу уик-энда, чтобы «Пирелли» смогла все отрегулировать.

Нам предстоит изучить много переменных, поскольку команде не хватает опыта в дождевых условиях. У тех, кто проводил тесты в дождь, есть небольшое преимущество», – сказал Стелла.

Гран-при Канады превратился в день сурка. Откуда столько животных?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Гран-при Канады
logoАндреа Стелла
logoМакларен
logoФормула-1

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «Между мной и Ферстаппеном нет никакого конфликта»
сегодня, 18:41
Ральф Шумахер: «Антонелли не дает Расселлу даже малейшей возможности вздохнуть свободно»
сегодня, 17:55
Оливер Бермэн о своем будущем: «Вполне естественно, что моя главная цель – попасть в состав «Феррари»
сегодня, 17:25
Хэмилтон и Колапинто – лучшие пилоты Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1»
сегодня, 16:50
Лиам Лоусон: «Здорово, что по итогам уик-энда в Канаде смогли заработать очки»
сегодня, 16:10
Аяо Комацу: «Хотел бы, чтобы ФИА и «Ф-1» обращали больше внимания на расходы команд»
сегодня, 15:54
Расселл стал 4-м по количеству финишей подряд в истории «Ф-1». Серия Джорджа прервалась из-за схода в Канаде
сегодня, 15:30
Управляющий директор «Альпин»: «Гасли был недоволен балансом болида весь уик-энд – но в гонке проблема исчезла»
сегодня, 14:47
Валттери Боттас: «Может, с точки зрения результатов особого прогресса «Кадиллака» не видно, но мы прибавляем во всех областях»
сегодня, 14:29
Кими Райкконен о сильнейшем гонщике «Ф-1»: «Ферстаппен. Он – настоящий феномен»
сегодня, 14:11
Ко всем новостям
Последние новости
Георгий Чивчян выиграл второй этап Гран-При РДС на автодроме «Игора Драйв»
вчера, 10:37
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Рекомендуем