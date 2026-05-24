Журналист Кинкеро: «Прогнозирую, один или оба пилота покинут «Кадиллак» в 2027-м. Обсуждения по Боттасу уже идут»

Будущее Боттаса в «Кадиллаке» под угрозой, заявил Кинкеро.

Журналист Роберто Кинкеро высказался в эфире итальянского Sky о будущем Валттери Боттаса и Серхио Переса в «Кадиллаке».

«Мы не знаем, были ли [у Боттаса] проблемы с тормозами. Но восемь десятых [отставания от Переса в квалификации к Гран-при Канады ] – это много. Сложно представить, что у него прочные позиции.

Сейчас еще май, но на рынке пилотов большая активность. В «Кадиллаке» уже идут обсуждения по поводу позиции Боттаса.

Перес обращался с запросами в другие команды. Можно подтвердить, что он вряд ли хочет завершить карьеру. Он хочет продолжать.

Я прогнозирую, что один из пилотов точно покинет команду в следующем году. Возможно, оба. Есть Колтон Херта . Если удастся получить суперлицензию, у него будет прямой путь в «Кадиллак», – сообщил эксперт.

