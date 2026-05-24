Оскар Пиастри: «Не знаем, чего именно ожидать от шин в дождевых условиях»

Пиастри опасается дождя на Гран-при Канады.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал о том, что перспектива проведения Гран-при Канады в дождевых условиях вызывает у него определенные опасения.

«Я не слышал ничего хорошего о работе двигателей [в дождевых условиях]. То есть, ими сложно управлять и посуху, что уж говорить о дожде. Так что пилоты будут терять время на круге просто из-за особенностей работы двигателей.

Думаю, пилоты будут терять время просто из-за особенностей работы двигателей в дождевых условиях – при этом потери могут быть весьма существенными. И риск не попасть в настройки и не прогреть шины до оптимальной температуры будет намного выше обычного.

Мы много работали над подготовкой к такому сценарию во время гоночного уик-энда в Майами – стараясь во всем разобраться [тестируя двигатель в режиме дождевых настроек], и вывод оказался таков, что мы не знаем, чего именно ожидать», – рассказал Пиастри.

Гран-при Канады превратился в день сурка. Откуда столько животных?