Лоран Мекьес о встрече Йоса Ферстаппена и Тото Вольффа в Канаде: «Не думаю, что за этим что-то скрывается»

Мекьес отреагировал на встречу Йоса Ферстаппена с «Мерседесом».

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал встречу Йоса Ферстаппена с руководителем «Мерседеса» Тото Вольффом , которых заметили вместе в паддоке во время гоночного уик-энда в Канаде .

«Как бы захватывающе это ни выглядело со стороны, я правда не думаю, что за этим что-то скрывается. Если бы кто-то из них просто захотел поговорить, из этого все равно сделали бы новость.

Мы постоянно разговариваем с Максом [Ферстаппеном] и [его отцом] Йосом. Вполне естественно, что они общаются с Тото. На прошлой неделе Макс выступал за рулем «Мерседеса » GT3 [в «24 часах Нюрбургринга»]. Я правда не считаю, что это часть какой-то стратегии, чтобы передать какое-то послание», – сказал Мекьес.

