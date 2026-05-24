500 миль Индианаполиса. Розенквист выиграл гонку с рекордно малым отрывом в 0,023 секунды, обогнав Малукаса на последних метрах

Розенквист выиграл «Инди-500» с отрывом в 0,023 секунды от Малукаса.

Пилот «Майер Шэнк» Феликс Розенквист выиграл 110-ю гонку «500 миль Индианаполиса».

Последний рестарт был произведен за круг до финиша. Шведский гонщик опередил Дэвида Малукаса из «Пенске» на последних метрах дистанции – соперников разделили 0,023 секунды. Отрыв Розенквиста на финише стал рекордно малым в истории гонки.

Третьим стал еще один пилот «Пенске» Скотт Маклоклин. Следом финишировали Пато О’Уорд («Эрроу Макларен»), Маркус Армстронг («Майер Шэнк») и Ринус Викей («Хункос Холлинджер»).

Четырехкратный чемпион серии Алекс Палоу из «Чип Гэнасси» завершил заезд седьмым, Ромен Грожан («Дейл Койн») – девятым, Такума Сато («Рэйхол-Леттерман») – десятым, Мик Шумахер («Рэйхол-Леттерман») – 18-м. Элио Кастроневес («Майер Шэнк»), Джозеф Ньюгарден («Пенске») и еще семь пилотов сошли.

Заезд дважды прерывали красными флагами. В первый раз причиной был дождь, во второй – авария Кайо Коллета из «Фойта».

Опубликовал: Тимофей Поршнев
вот это Инди!
Ну финиш это нечто,последние десять кругов нервы,а совсем последний просто кульминация как в хорошем блокбастере)
Росси чуть ли не на костылях после аварии в практике, но до гонки допущен. Интересно будет.
Ответvoroninboris
уже на костылях

https://www.indystar.com/story/sports/motor/indy-500/2026/05/24/alexander-rossi-leaves-indy-500-on-crutches-lifted-out-of-car-due-to-fire/90244479007/
Феликс красавчик! Хороший пилот, помню его ещё по Евротрёшке, гонялся там с Максом, Шарлем, Джорджем, Албоном. Вырвал на ленточке легендарно конечно.
Удивительно, как Розенквист сожрал Малукаса, и резина постарше была, и гэп хороший.

Но в целом, справедливо, стратеги круто сработали, а послелний коушен чуть все не похерил и добавил лютого перца.
красный
вот будет ад
Росси на костылях )
блин, оторваться не могу
это что с Нюгарденом?

ох какая глупая ошибка то
Эх, Малукас, опыта не хватило
Ответvoroninboris
Было бы интересно телеметрию посмотреть, что же все-таки случилось с ним на задней прямой и в 4 повороте, почему он так потерял импульс.
