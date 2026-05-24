500 миль Индианаполиса. Розенквист выиграл гонку с рекордно малым отрывом в 0,023 секунды, обогнав Малукаса на последних метрах
Пилот «Майер Шэнк» Феликс Розенквист выиграл 110-ю гонку «500 миль Индианаполиса».
Последний рестарт был произведен за круг до финиша. Шведский гонщик опередил Дэвида Малукаса из «Пенске» на последних метрах дистанции – соперников разделили 0,023 секунды. Отрыв Розенквиста на финише стал рекордно малым в истории гонки.
Третьим стал еще один пилот «Пенске» Скотт Маклоклин. Следом финишировали Пато О’Уорд («Эрроу Макларен»), Маркус Армстронг («Майер Шэнк») и Ринус Викей («Хункос Холлинджер»).
Четырехкратный чемпион серии Алекс Палоу из «Чип Гэнасси» завершил заезд седьмым, Ромен Грожан («Дейл Койн») – девятым, Такума Сато («Рэйхол-Леттерман») – десятым, Мик Шумахер («Рэйхол-Леттерман») – 18-м. Элио Кастроневес («Майер Шэнк»), Джозеф Ньюгарден («Пенске») и еще семь пилотов сошли.
Заезд дважды прерывали красными флагами. В первый раз причиной был дождь, во второй – авария Кайо Коллета из «Фойта».
Но в целом, справедливо, стратеги круто сработали, а послелний коушен чуть все не похерил и добавил лютого перца.
