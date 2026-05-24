Шарль Леклер: «Одна из худших квалификаций в моей карьере – если не худшая»

Леклер разочарован квалификацией в Монреале.

Пилот «Феррари » прокомментировал 8-е место в квалификации к Гран-при Канады.

«По правде говоря, это одна из худших квалификаций в моей карьере – если не худшая. Начиная с первой практики, я не проехал ни один круг с хорошими ощущениями от управления болидом.

Я чувствовал только то, что в каждом повороте могу врезаться в стену – просто потому, что шины постоянно находились вне «рабочего окна». В пятницу тормоза тоже плохо работали. Ни разу не возникало чувство, что все складывается как надо.

Конечно, Льюис [Хэмилтон] выступил в квалификации лучше. Я нет. Изучу, как можно улучшить ситуацию в этих условиях, чтобы шины заработали. Потому что пока это все похоже на кошмар.

Это странно, но вот в такой ситуации я оказался. Нужно работать. Мы все изучим. По правде говоря, у меня очень странные ощущения от машины, так что мы все проанализируем. Конечно, я могу справиться лучше. Просто что-то было не так», – сказал Леклер .

