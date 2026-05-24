Ландо Норрис: «Никто не знает, насколько тяжело будет управлять этими болидами в дождь»

Норрис поделился ожиданиями от гонки в Канаде.

Пилот «Макларена » ответил на вопрос, дадут ли потенциальные дождевые условия на Гран-при Канады больше возможностей для победы.

«Без понятия. Мы прежде не ездили в дождь [на болидах нынешнего регламента]. Не думаю, что кто-то знает, насколько тяжело будет управлять этими машинами. Не то чтобы это прям сложно – просто никто не знает, насколько именно это будет непросто.

Это наша работа, поэтому от нас многого ждут – но гонка будет безумно трудной. В конце концов прогреть мягкие шины и без того нелегко, а тут еще в воскресенье на 10 градусов прохладнее. Да и шины будут промежуточными и дождевыми. Так что все это интригует. С нетерпением хочу увидеть, как все сложится», – сказал Норрис.

