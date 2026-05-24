Фредерик Вассер о борьбе Антонелли и Расселла: «Это работа Вольффа, не моя. Это проблема богатых»
В «Феррари» высказались о внутренней борьбе в «Мерседесе».
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о жесткой борьбе между Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом в спринте перед Гран-при Канады.
«Это работа Тото [Вольффа], не моя. Это проблема богатых – ведь приятно бороться за первые две позиции. Но это все еще сложная ситуация, ведь оба пилота быстры.
Подобная ситуация может произойти в любой команде. И такое происходило с каждым коллективом. Пилоты выступают ради результата, и такие противостояния приводят к впечатляющим достижениям. С этим не поспоришь. «Мерседес» отлично справился с ситуацией», – сказал Вассер.
«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тут вот какая проблема-то. Ф1 для Феррари - игра с шулерами в ФИА. А уйти нельзя - маркетинг, продажи. Единственная команда, наверное, чей бизнес так зависит от гонок.
В начале года обсуждался вопрос с читерским мотором Мерседес. Все едут на степени сжатия 1:16 и топливе условно 110-м, а ребята Вольффа - на степени сжатия 1:18 и топливе примерно 115. Им регламент не писан, им можно. Вот отсюда и лишние 30 л.с. , а лишние 30 сил при заряде батареи суперклиппингом - это дает еще большее преимущество.
Чтобы Мерседесы стартовали уверенно - уже два раза меняли в регламенте процедуру старта в их пользу, разрешили и мотор раскручивать дольше, и батарею подключать раньше. В спринте все видели старт? Антонелли в этот раз не провалился на 4 места.
Поэтому впереди Феррари - только Мерседес и Макларен, топовые команды с читерскими движками, не Вильямсы и Альпин. РБ с их удачным по мнению журналистов моторам - сзади. Не так плохо.
В итоге важный араб использует ФИА как хочет, назначает кого хочет любимой женой, технически регламент придумывают сбитые летчики, уволенные за некомпетентность отовсюду.
Вот этот цирк мы и смотрим.
Или это наконец признание, что Феррари построили нищий болид?