  Фредерик Вассер о борьбе Антонелли и Расселла: «Это работа Вольффа, не моя. Это проблема богатых»
Фредерик Вассер о борьбе Антонелли и Расселла: «Это работа Вольффа, не моя. Это проблема богатых»

В «Феррари» высказались о внутренней борьбе в «Мерседесе».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о жесткой борьбе между Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом в спринте перед Гран-при Канады.

«Это работа Тото [Вольффа], не моя. Это проблема богатых – ведь приятно бороться за первые две позиции. Но это все еще сложная ситуация, ведь оба пилота быстры.

Подобная ситуация может произойти в любой команде. И такое происходило с каждым коллективом. Пилоты выступают ради результата, и такие противостояния приводят к впечатляющим достижениям. С этим не поспоришь. «Мерседес» отлично справился с ситуацией», – сказал Вассер.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Вижу, многие критикуют Вассера. Не то чтобы оснований нет, но главную проблему нужно видеть четко.

Тут вот какая проблема-то. Ф1 для Феррари - игра с шулерами в ФИА. А уйти нельзя - маркетинг, продажи. Единственная команда, наверное, чей бизнес так зависит от гонок.

В начале года обсуждался вопрос с читерским мотором Мерседес. Все едут на степени сжатия 1:16 и топливе условно 110-м, а ребята Вольффа - на степени сжатия 1:18 и топливе примерно 115. Им регламент не писан, им можно. Вот отсюда и лишние 30 л.с. , а лишние 30 сил при заряде батареи суперклиппингом - это дает еще большее преимущество.

Чтобы Мерседесы стартовали уверенно - уже два раза меняли в регламенте процедуру старта в их пользу, разрешили и мотор раскручивать дольше, и батарею подключать раньше. В спринте все видели старт? Антонелли в этот раз не провалился на 4 места.

Поэтому впереди Феррари - только Мерседес и Макларен, топовые команды с читерскими движками, не Вильямсы и Альпин. РБ с их удачным по мнению журналистов моторам - сзади. Не так плохо.

В итоге важный араб использует ФИА как хочет, назначает кого хочет любимой женой, технически регламент придумывают сбитые летчики, уволенные за некомпетентность отовсюду.

Вот этот цирк мы и смотрим.
doctor.morge
Не добавить не отнять
Тим Тим
PS Если бы читерский мотор запретили, а процедуру старта не поменяли, Феррари скорее всего лидировал бы в чемпионате. Вот цена вопроса.
Он до сих пор думает что он в заубере?
Birdman
Комментарий скрыт
SHoreSY
Просто победы, поулы, борьба за титулы, вторые-третьи места в чемпионате не считаются? По последним четырём годам мерседес=заубер?
Середняком с точки зрения менталитета был, середняком и остался
Кстати смотрю все забыли про новые тесты движка на горячую к Монако, а раньше многие на них так надеялись, а теперь эта тема совсем исчезла.
Luca di Montezemolo
Если даже команды-конкуренты об этом молчат, то точно ничего не поменяется
Стоп… А что там с потенциалом?
Или это наконец признание, что Феррари построили нищий болид?
Nothern Lord
Силовая установка у них явно слабее конкурентов.
Nothern Lord
мм, ну пока Фуры проигрывают только Мерсу ии Макам с их неоднозначным движком.
