Фредерик Вассер о борьбе Антонелли и Расселла: «Это работа Вольффа, не моя. Это проблема богатых»

В «Феррари» высказались о внутренней борьбе в «Мерседесе».

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер поделился мнением о жесткой борьбе между Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом в спринте перед Гран-при Канады.

«Это работа Тото [Вольффа ], не моя. Это проблема богатых – ведь приятно бороться за первые две позиции. Но это все еще сложная ситуация, ведь оба пилота быстры.

Подобная ситуация может произойти в любой команде. И такое происходило с каждым коллективом. Пилоты выступают ради результата, и такие противостояния приводят к впечатляющим достижениям. С этим не поспоришь. «Мерседес» отлично справился с ситуацией», – сказал Вассер.

«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?

