Лиам Лоусон: «Перес довольно агрессивен на трассе. Решил не бороться с ним в спринте»

Лоусон отреагировал на инцидент с Пересом в спринте в Канаде.

Пилот «Рейсинг Буллз » считает, что ему стоит действовать осторожнее при борьбе с Серхио Пересом из «Кадиллака ».

В прошедшем спринте перед Гран-при Канады между пилотами случился контакт в 13-м повороте – за что мексиканец получил 10-секундный штраф. В трансляцию инцидент не попал.

«При попытке прорваться вперед с конца пелотона мне следует сохранять осторожность при борьбе с Пересом.

Он действует довольно агрессивно – из-за чего в конце концов он выдавил меня с трассы. Я решил больше с ним не бороться. Если за это нельзя получить очки, то такая борьба того не стоит. Похоже, это происходит каждый раз, когда мы с ним пересекаемся на треке», – сказал Лоусон .

