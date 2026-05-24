Пьер Гасли: «Не удивился бы, если бы в случае дождя все закончилось игрой на выбывание»
Гасли рассказал об опасениях перед гонкой в Монреале.
Пилот «Альпин» поделился ожиданиями от Гран-при Канады, который может пройти в дождевых условиях.
«На сухой трассе сложно прогреть шины. Поэтому, если пойдет дождь, будет крайне тяжело.
Если говорить о моем мнении, то гонка может оказаться полна событий. Будет важно добраться до клетчатого флага. Не хочу говорить слишком много, но, думаю, будет очень непросто, если условия окажутся влажными.
Я бы не удивился, если бы все закончилось игрой на выбывание. Я могу ошибаться. Я пробовал поездить в дождевых условиях на «Маньи-Куре», и это оказалось удивительно. Посмотрим, что случится», – сказал Гасли.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
