  • Оскар Пиастри: «Двигателями трудно управлять даже в сухих условиях, где стабильность намного выше. Что уж говорить о дожде»
Пиастри с опаской ждет дождь на Гран-при Канады.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выразил определенные опасения относительно того, что Гран-при Канады может пройти в дождевых условиях, учитывая то, что гонщики «Ф-1» пока ни разу не тестировали новые болиды на мокрой трассе.

«Будет тяжело. Мы ведь вообще не тестировали эти машины в дождь, то есть совсем. Да, некоторые ребята уже успели поучаствовать в тестах [дождевых шин «Пирелли»], но лично я вообще ни разу не управлял этой машиной на мокрой трассе.

При этом на трассе в Канаде дождевые условия в любом случае заметно увеличивают степень риска – например, можно вспомнить, как мы гоняли тут под дождем пару лет назад. Так что будет тяжело.

К тому же новым двигателям не нравится, когда твой темп в гонке не слишком стабилен – а в дождь держать стабильный темп на длинной дистанции практически невозможно. Так что проблемы будут – причем у всех участников.

Что доставит больше проблем, шины или двигатель? И то и другое! Насчет шин я не знаю, но я не слышал никаких восторженных отзывов о работе дождевой резины. Двигателями же довольно трудно управлять и в сухих условиях, где стабильность намного выше. Что уж говорить о дожде», – рассказал Пиастри.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
