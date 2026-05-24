Ральф Шумахер: «Вольфф знает, как работать с молодыми пилотами. Он и сам был гонщиком»

Ральф Шумахер похвалил Вольффа после квалификации в Канаде.

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер впечатлен тем, как руководитель «Мерседеса » Тото Вольфф справился с ситуацией в команде после жесткой борьбы Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли в спринте перед Гран-при Канады .

«Да, он открыто и честно высказывается об этом. Я хочу сказать, что он тоже знает, что мы все уже давно наблюдаем за этим спортом. Можно это заметить. Более того, Тото знает, как работать с молодыми пилотами.

Он и сам был гонщиком. Прежде он был с HWA в ДТМ, где работал с молодыми пилотами. Мне кажется, именно это и отличает его от других. Завтра [в воскресенье] будет здорово. Думаю, им [«Мерседесу»] нужно пройти без происшествий первые повороты – в частности. первые два.

Но мой прогноз остается прежним: Кими быстрее. Чтобы приблизиться к Джорджу, ему потребовался всего круг – это очень сильный темп», – сказал Ральф.

«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?

