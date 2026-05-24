Макс Ферстаппен: «На трассе в Канаде проблема прогрева промежуточных шин может быть даже серьезнее»

Ферстаппен с опаской ждет дождевую гонку в Канаде.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен уверен, что Гран-при Канады будет очень трудным и хаотичным, если заезд пройдет в дождевых условиях.

Участники пока ни разу не выступали на новых болидах в дождь, и у Ферстаппена опасения вызывает вероятная проблема с прогревом шин.

«Гонка будет трудной. Ведь погода будет холодной. Мы уже тестировали промежуточные шины [на предсезонных тестах] в Барселоне в начале года. Тогда у меня возникали некоторые проблемы с тем, чтобы нормально прогреть эти шины. Ну а на трассе в Канаде данная проблема может быть даже серьезнее. В гонке будет много хаоса», – рассказал Ферстаппен.

