Макс Ферстаппен: «На трассе в Канаде проблема прогрева промежуточных шин может быть даже серьезнее»
Ферстаппен с опаской ждет дождевую гонку в Канаде.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уверен, что Гран-при Канады будет очень трудным и хаотичным, если заезд пройдет в дождевых условиях.
Участники пока ни разу не выступали на новых болидах в дождь, и у Ферстаппена опасения вызывает вероятная проблема с прогревом шин.
«Гонка будет трудной. Ведь погода будет холодной. Мы уже тестировали промежуточные шины [на предсезонных тестах] в Барселоне в начале года. Тогда у меня возникали некоторые проблемы с тем, чтобы нормально прогреть эти шины. Ну а на трассе в Канаде данная проблема может быть даже серьезнее. В гонке будет много хаоса», – рассказал Ферстаппен.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
