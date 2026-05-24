Андреа Кими Антонелли: «Прояснили ситуацию с Расселлом и Вольффом»

У Антонелли больше нет претензий к Расселлу.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал, что команда осудила инцидент, случившийся в спринте перед Гран-при Канады , и стороны прояснили свои позиции.

Также Антонелли подвел итоги квалификации и оценил перспективы в предстоящей гонке.

«Да, разумеется, мы все обсудили с Джорджем [Расселлом] и Тото [Вольффом ], теперь все ясно. Мы прояснили ситуацию в отношении гонок. Мы признали свои ошибки, и в гонках, очевидно, можем свободного бороться друг с другом – но при этом, разумеется, должны действовать уважительно.

В квалификации мой последний быстрый круг вышел не идеальным, я потерял какое-то время на втором секторе. Думаю, именно там я потерял поул. Конечно, я расстроен тем, что упустил поул с таким небольшим отрывом, но результат все равно хороший, он дает мне шанс побороться за победу в гонке.

Прогноз погоды на гонку неопределенный. Думаю, неизвестных факторов будет много – нужно будет удерживать машину на трассе и быть готовыми ко всему. Если гонка будет дождевой, это станет для всех первым опытом работы на этих болидах на мокрой трассе, что должно стать интересным опытом», – рассказал Антонелли.

«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?