Андреа Кими Антонелли: «Прояснили ситуацию с Расселлом и Вольффом»

У Антонелли больше нет претензий к Расселлу.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, что команда осудила инцидент, случившийся в спринте перед Гран-при Канады, и стороны прояснили свои позиции.

Также Антонелли подвел итоги квалификации и оценил перспективы в предстоящей гонке.

«Да, разумеется, мы все обсудили с Джорджем [Расселлом] и Тото [Вольффом], теперь все ясно. Мы прояснили ситуацию в отношении гонок. Мы признали свои ошибки, и в гонках, очевидно, можем свободного бороться друг с другом – но при этом, разумеется, должны действовать уважительно.

В квалификации мой последний быстрый круг вышел не идеальным, я потерял какое-то время на втором секторе. Думаю, именно там я потерял поул. Конечно, я расстроен тем, что упустил поул с таким небольшим отрывом, но результат все равно хороший, он дает мне шанс побороться за победу в гонке.

Прогноз погоды на гонку неопределенный. Думаю, неизвестных факторов будет много – нужно будет удерживать машину на трассе и быть готовыми ко всему. Если гонка будет дождевой, это станет для всех первым опытом работы на этих болидах на мокрой трассе, что должно стать интересным опытом», – рассказал Антонелли.

«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
Мы признали свои ошибки... Не было никаких ошибок, за титул надо бороться на грани и за гранью, а иначе никак
Кто вообще мог подумать что малыш будет лидировать в начале сезона.
Он быстрый, но с чрезмерным риском. Плюс машина ему явно подходит. Обратная сторона психологическая неустойчивость, по возрасту. Лидерство дало ему понимание, что он борется за титул и вполне может его взять. Это чувство сыграло плохую роль в прошлом году с Пиастри. Посмотрим, как справится Кими. Но ни Джордж, ни Ландо, ни тем более Ферстапен (когда и если его машина поедет нормально), расступиться перед ним не будут, скорее наоборот, постараются его прессануть.
когда я прошлой зимой призывал всех следить за Кими, что это будущий линейный чемпион - само малое, это минус в количестве от пятидесяти штук.
Скажите, когда-то было такое, что Мерс и Тито так рисковали с пилотом?
Расселл - Вольфу, Тото уймите малого. Борзеет же. Вольф - Антонелли, хватит ныть. Прояснили.
