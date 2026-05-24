Франко Колапинто о 10-м месте в квалификации: «Альпин» перевернула ситуацию по ходу сезона. Горжусь командой и собой»

Колапинто гордится «Альпин» и собой после успеха в квалификации в Монреале.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто позитивно оценил десятую позицию по итогам квалификации к Гран-при Канады.

«Идеальный день, очень хорошие сессии – и гонка [спринт], и квалификация. Я чувствую уверенность в болиде и очень доволен результатом. Команда приложила очень серьезные усилия, чтобы довести машину до такого состояния, все на базе очень старались.

Очень горжусь всеми и горжусь собой. Рад, что нам удалось перевернуть ситуацию по ходу сезона. На первых трех этапах были проблемы, а теперь несколько сессий подряд сложились удачно. Так что я очень доволен и очень благодарен команде за поддержку.

Я чувствую себя хорошо за рулем и ощущаю, что могу атаковать на пределе», – объяснил Франко.

