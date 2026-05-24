Льюис Хэмилтон: «Новые дождевые шины не работают»

Хэмилтон озвучил проблему дождевых гонок «Ф-1».

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон поделился мнением о перспективах на предстоящем Гран-при Канады с учетом того, что гонка с высокой долей вероятности пройдет в дождевых условиях. И в этом случае заезд станет первой проверкой работы новых болидов на мокрой трассе.

При этом, по словам Хэмилтона, главной проблемой являются новые дождевые шины «Пирелли», которые работают плохо.

«Я и правда надеюсь на дождь в гонке – он должен несколько выровнять скорость команд и помочь нам приблизиться к ребятам впереди. Может быть, в дождь мы получим шанс побороться с «Мерседесом».

При этом в целом дождевые шины работают далеко не лучшим образом. Сначала мы отказались от идеи вообще не использовать термочехлы в пользу идеи использовать их на низкой температуре. И в итоге «Пирелли» пришлось проектировать новые шины, которые бы нормально работали при вот этих низких температурах. Но эти шины не работают. То есть нам постоянно приходится бороться с шинами, которые просто не работают.

По опыту своих тестов [новых шин с «Пирелли»] я могу сказать, что всегда говорил им поднять температуру в термочехлах. Что они и делали. Я также призывал «Пирелли » использовать термочехлы не только для промежуточных, но и дождевых шин. Температуру поднимали до очень высоких показателей, но этого все равно было недостаточно. Так что в этом направлении нужно продолжать работу», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при Канады превратился в день сурка. Откуда столько животных?