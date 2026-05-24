  • Джордж Расселл о борьбе с Антонелли: «Мы не в детском саду, как говорил Феттель. Мы бойцы, это часть гонок»
Расселл уверен в хороших отношениях с Антонелли после плотной борьбы.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл призвал не придавать излишнего значения недовольству со стороны напарника Андреа Кими Антонелли по радио во время жесткой борьбы в спринте на Гран-при Канады.

По словам итальянца, ситуацию обсудили и урегулировали внутри коллектива. Джордж согласился с партнером по команде.

«Да, как сказал Кими, все хорошо. Было конструктивное обсуждение, и мы знаем, что нужно делать, как надо бороться друг с другом. Изменений не будет, ведь мы и так всегда уважали друг друга.

Мы не собираемся никого пропускать – неважно, соперника или напарника. Конечно, правило номер один – не сталкиваться с партнером по команде. И этого не произошло, мы финишировали первым и третьим. Так мы и продолжим действовать. Мы напарники, между нами прочная связь.

Конечно, нужно было поговорить. Когда надет шлем, это одна ситуация, а вне болида мы оба профессионалы. Ничего серьезного – в кокпите всегда чувствуешь эмоции, тут нет ничего личного. Для нас это уже в прошлом, мы смотрим вперед.

Мне уже 28 лет, но в обратной ситуации я, пожалуй, отреагировал бы так же. Когда в моменте у тебя что-то не получается и чувствуешь, что с тобой обошлись жестко, ты думаешь, что неправ соперник – это естественная реакция.

Мы гонщики, мы бойцы, мы не скрываем эмоций, и это часть гонок. Мы, пилоты «Ф-1», всегда говорим: нацепите микрофон на футболистов. Если на них совершат жесткий подкат или что-то в таком духе, если не скажут: «Спасибо вам большое».

Мы в сложном положении – создается ощущение, что все наши мысли и чувства транслируют на весь мир. Мы не жалеем о своих словах. Конечно, иногда думаешь, что стоило сказать по-другому, но мы здесь ради борьбы. Как говорил Себастьян Феттель, мы не в детском саду», – поделился мыслями Расселл.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Давненько он с Ферстом на трассе не пересекался, как заговорил то 😂
Сказал главный нытик пелетона
ОтветZAPA
Сказал главный нытик пелетона
Главный нытик всё уйти грозится. Морально тяжело ему, видите ли.))
ОтветZAPA
Сказал главный нытик пелетона
Кими вчера достаточно ныл. Признаем нытиком?
Ну что, похоже, междусобойчик уже начался, и это уже точно мы увидим и дальше в следующих гонках)))
Выдавили бы гнусного жору , он бы первым побежал к судьям выпрашивать штраф.
ОтветНИКО...Г
Выдавили бы гнусного жору , он бы первым побежал к судьям выпрашивать штраф.
Согласен, даже в этом интервью...слишком много пафоса, показного, интересно будет понаблюдать за аналогичной ситуацией в его сторону, а такая будет, уверен в этом)
Запомним!
Главное потом не ныть когда с тобой такое сделают
Ответ5hxrb7mywu
Запомним! Главное потом не ныть когда с тобой такое сделают
главное полностью текст новости не читать, а только заголовок
Ответ5hxrb7mywu
Запомним! Главное потом не ныть когда с тобой такое сделают
Он вообще то так и сказал - будь на месте Кими он сам, была бы такая же реакция. Новости надо читать, а не только заголовок
