Джордж Расселл о борьбе с Антонелли: «Мы не в детском саду, как говорил Феттель. Мы бойцы, это часть гонок»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл призвал не придавать излишнего значения недовольству со стороны напарника Андреа Кими Антонелли по радио во время жесткой борьбы в спринте на Гран-при Канады.
По словам итальянца, ситуацию обсудили и урегулировали внутри коллектива. Джордж согласился с партнером по команде.
«Да, как сказал Кими, все хорошо. Было конструктивное обсуждение, и мы знаем, что нужно делать, как надо бороться друг с другом. Изменений не будет, ведь мы и так всегда уважали друг друга.
Мы не собираемся никого пропускать – неважно, соперника или напарника. Конечно, правило номер один – не сталкиваться с партнером по команде. И этого не произошло, мы финишировали первым и третьим. Так мы и продолжим действовать. Мы напарники, между нами прочная связь.
Конечно, нужно было поговорить. Когда надет шлем, это одна ситуация, а вне болида мы оба профессионалы. Ничего серьезного – в кокпите всегда чувствуешь эмоции, тут нет ничего личного. Для нас это уже в прошлом, мы смотрим вперед.
Мне уже 28 лет, но в обратной ситуации я, пожалуй, отреагировал бы так же. Когда в моменте у тебя что-то не получается и чувствуешь, что с тобой обошлись жестко, ты думаешь, что неправ соперник – это естественная реакция.
Мы гонщики, мы бойцы, мы не скрываем эмоций, и это часть гонок. Мы, пилоты «Ф-1», всегда говорим: нацепите микрофон на футболистов. Если на них совершат жесткий подкат или что-то в таком духе, если не скажут: «Спасибо вам большое».
Мы в сложном положении – создается ощущение, что все наши мысли и чувства транслируют на весь мир. Мы не жалеем о своих словах. Конечно, иногда думаешь, что стоило сказать по-другому, но мы здесь ради борьбы. Как говорил Себастьян Феттель, мы не в детском саду», – поделился мыслями Расселл.
«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?
Главное потом не ныть когда с тобой такое сделают