Джордж Расселл о борьбе с Антонелли: «Мы не в детском саду, как говорил Феттель. Мы бойцы, это часть гонок»

Расселл уверен в хороших отношениях с Антонелли после плотной борьбы.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл призвал не придавать излишнего значения недовольству со стороны напарника Андреа Кими Антонелли по радио во время жесткой борьбы в спринте на Гран-при Канады.

По словам итальянца, ситуацию обсудили и урегулировали внутри коллектива. Джордж согласился с партнером по команде.

«Да, как сказал Кими, все хорошо. Было конструктивное обсуждение, и мы знаем, что нужно делать, как надо бороться друг с другом. Изменений не будет, ведь мы и так всегда уважали друг друга.

Мы не собираемся никого пропускать – неважно, соперника или напарника. Конечно, правило номер один – не сталкиваться с партнером по команде. И этого не произошло, мы финишировали первым и третьим. Так мы и продолжим действовать. Мы напарники, между нами прочная связь.

Конечно, нужно было поговорить. Когда надет шлем, это одна ситуация, а вне болида мы оба профессионалы. Ничего серьезного – в кокпите всегда чувствуешь эмоции, тут нет ничего личного. Для нас это уже в прошлом, мы смотрим вперед.

Мне уже 28 лет, но в обратной ситуации я, пожалуй, отреагировал бы так же. Когда в моменте у тебя что-то не получается и чувствуешь, что с тобой обошлись жестко, ты думаешь, что неправ соперник – это естественная реакция.

Мы гонщики, мы бойцы, мы не скрываем эмоций, и это часть гонок. Мы, пилоты «Ф-1», всегда говорим: нацепите микрофон на футболистов. Если на них совершат жесткий подкат или что-то в таком духе, если не скажут: «Спасибо вам большое».

Мы в сложном положении – создается ощущение, что все наши мысли и чувства транслируют на весь мир. Мы не жалеем о своих словах. Конечно, иногда думаешь, что стоило сказать по-другому, но мы здесь ради борьбы. Как говорил Себастьян Феттель , мы не в детском саду», – поделился мыслями Расселл.

«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?