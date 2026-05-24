Шарль Леклер: «Боюсь, с моей нынешней ситуацией дождь в гонке сделает только хуже»
Леклер не хочет дождевую гонку в Канаде.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о своих перспективах на предстоящем Гран-при Канады.
Леклер считает, что прогнозируемый дождь в гонке вряд ли поможет ему отыграться после слабой квалификации и старта с 8-й позиции.
«Может ли дождь стать моим шансом перевернуть ситуацию? Боюсь, что с учетом моей нынешней ситуации, дождь сделает только хуже. Да, я надеюсь, что в случае дождевой гонки смогу извлечь из ситуации преимущество, но лично мне кажется, что дождевые условия только осложнят мне жизнь», – рассказал Леклер.
Гран-при Канады превратился в день сурка. Откуда столько животных?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Можно посмотреть 22 год поул и уверенное лидерство в Барселоне, пока двигатель не испустил дух, сильверстоун 21 год, по моему, это лучшая борьба между Максом и Шарлем. Рекомендую посмотреть, если не смотрели