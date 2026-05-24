  Шарль Леклер: «Боюсь, с моей нынешней ситуацией дождь в гонке сделает только хуже»
Шарль Леклер: «Боюсь, с моей нынешней ситуацией дождь в гонке сделает только хуже»

Леклер не хочет дождевую гонку в Канаде.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о своих перспективах на предстоящем Гран-при Канады.

Леклер считает, что прогнозируемый дождь в гонке вряд ли поможет ему отыграться после слабой квалификации и старта с 8-й позиции.

«Может ли дождь стать моим шансом перевернуть ситуацию? Боюсь, что с учетом моей нынешней ситуации, дождь сделает только хуже. Да, я надеюсь, что в случае дождевой гонки смогу извлечь из ситуации преимущество, но лично мне кажется, что дождевые условия только осложнят мне жизнь», – рассказал Леклер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
А будет ли вообще гонка в дождь ? Или будут ждать пока просохнет ? Или она будет, но быстро дадут красный флаг и будут ждать пока просохнет . В любом случае смотреть планировал завтра в повторе .
С таким перфомансом какая разница. Жаль конечно, в Шарле есть что-то более гоночное чем в других, когда он пилотирует. Но тот факт что есть трассы где он стабильно проваливается или выступает средне сезон за сезоном: Канада, Китай, Австралия, Сильверстоун, Мексика, Катар, Испания, Сингапур, мб еще какие-то. Может говорить о том что стать чемпионом даже на самовозе будет ему трудно, особенно если будет стабильный конкурент уровня Сайнца к примеру.
Сильверстоун и Испания?
Можно посмотреть 22 год поул и уверенное лидерство в Барселоне, пока двигатель не испустил дух, сильверстоун 21 год, по моему, это лучшая борьба между Максом и Шарлем. Рекомендую посмотреть, если не смотрели
Хреново выступает он только в Китае
Что-то Шарль совсем сдал в последнее время. Начудил в Майами на ровном месте, упустив подиум, а здесь опять медленнее напарника и ничего не получается. Чую уйдет скоро из Феррари. Даже итальянская пресса начала его критиковать. Не удивлюсь если увидим Антонелли скоро в Феррари вместо него.
Молод еще Кими для таких страданий
Начудил когда был на 4 месте , по темпу машина слабовата , решил рискнуть не получилось
Если Антонелли перейдет в Феррари, то Шарлю точно нужно будет пытаться попасть в мерс, ну или хотя бы в Макларен. В Феррари ему титула не видать
Почему?
