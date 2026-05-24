Зоозащитная организация PETA назвала «настоящим победителем» Албона после наезда на сурка. Гонщик пытался избежать столкновения и попал в аварию

Организация PETA похвалила Албона после наезда на сурка.

Организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное отношение к животным») поддержала пилота «Уильямса » Алекса Албона после инцидента с наездом на сурка.

В практике перед Гран-при Канады Албон пытался избежать контакта, но столкнулся с животным, из-за чего врезался в барьеры. Сурок погиб. Из-за повреждений болида Алекс пропустил квалификацию к спринту.

«Решение Алекса Албона попытаться уклониться от столкновения с сурком на трассе делает его настоящим победителем. Продемонстрировав и смелость, и сострадание, он за долю секунды сделал выбор в пользу жизни уязвимого животного, и таким образом завоевал место на подиуме PETA.

Другие виды не понимают, что такое гоночные трассы или болиды, они просто пытаются жить свою жизнь. PETA надеется, что данный инцидент побудит организаторов усилить сдерживающие меры для защиты животных, которые тут обитают, а также самих гонщиков», – говорится в заявлении основателя организации Ингрида Ньюкирка.

