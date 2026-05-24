  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Зоозащитная организация PETA назвала «настоящим победителем» Албона после наезда на сурка. Гонщик пытался избежать столкновения и попал в аварию
0

Зоозащитная организация PETA назвала «настоящим победителем» Албона после наезда на сурка. Гонщик пытался избежать столкновения и попал в аварию

Организация PETA похвалила Албона после наезда на сурка.

Организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное отношение к животным») поддержала пилота «Уильямса» Алекса Албона после инцидента с наездом на сурка.

В практике перед Гран-при Канады Албон пытался избежать контакта, но столкнулся с животным, из-за чего врезался в барьеры. Сурок погиб. Из-за повреждений болида Алекс пропустил квалификацию к спринту.

«Решение Алекса Албона попытаться уклониться от столкновения с сурком на трассе делает его настоящим победителем. Продемонстрировав и смелость, и сострадание, он за долю секунды сделал выбор в пользу жизни уязвимого животного, и таким образом завоевал место на подиуме PETA.

Другие виды не понимают, что такое гоночные трассы или болиды, они просто пытаются жить свою жизнь. PETA надеется, что данный инцидент побудит организаторов усилить сдерживающие меры для защиты животных, которые тут обитают, а также самих гонщиков», – говорится в заявлении основателя организации Ингрида Ньюкирка.

Гран-при Канады превратился в день сурка. Откуда столько животных?

«У птиц, похоже, чувств больше». Организация, выступающая за права животных, раскритиковала Грожана за отсутствие эмпатии после столкновения с птицей

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoУильямс
logoФормула-1
Гран-при Канады
logoАлександр Албон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Я вчера ёжика пропустил. Я так понимаю, раз обошлось без аварии, то никто не похвалит?
ОтветAlex Filippov_1116679085
Я вчера ёжика пропустил. Я так понимаю, раз обошлось без аварии, то никто не похвалит?
Совесть похвалит. Это важнее
ОтветAlex Filippov_1116679085
Я вчера ёжика пропустил. Я так понимаю, раз обошлось без аварии, то никто не похвалит?
Ну , тыщемта, ты не суперводитель, не участник ф1, поэтому твой поступок дороже во сто крат. Уважение! 💪
верно подмечено, в этом моменте проявились человеческие качества и доброта Албона.
сурков и другую живность жаль, но не отменять же дорожное движения разных родов из-за этого.
PETA такие же зоозащитники, как ХАМАС правозащитники ))
Албону отдали подбитого им сурка ?
ОтветДмитрий Сальников-Грачев
Албону отдали подбитого им сурка ?
Комментарий скрыт
ОтветРубин2003
Комментарий скрыт
Зоошизой считается, если не пытаешься давить сурков каждый раз при их попадании на дорогу?
Организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное отношение к животным»).

***

— Я Редж Чартер с эксклюзивным выпуском новостей. Лаборатория подопытных животных в городе Болдер подверглась нападению террористической группы, борющейся за освобождение приматов. Коалиция ликвидации терроризмом обезьяньего рабства, или просто КЛИТОР. На видеоплёнке, отправленной властями сегодня утром, ответственность за освобождение орангутана из лаборатории сегодня ночью взяли на себя двое людей, называющих себя, согласно приложенному к пленке письму, «Джей и Молчаливый Боб». На этих страшных кадрах они ясно дают понять, что именно они контролируют КЛИТОР.

— «Мы — КЛИТОР, вы все под угрозой! Трепещите перед нашим безжалостным лидером!»

— «Я клитором командую!»

— Ужасно… Объяснить эту запись поможет маршал Федеральной охране природы Вилленхолли. Маршал Вилленхолли, такой вопрос. На данный момент что вы можете сказать нам о клиторе?

— По данным нашей разведки нам стало известно, что КЛИТОР имеет самое прямое отношение к ОРГАЗМу.

— Обезьяньей Революционной Группе «Анархисты За Мир?»

— Верно. Два человека, которых мы наблюдали на видеозаписи, обозначены кодовыми кличками Джей и Молчаливый Боб. Если кто-то столкнется случайно с ними или с другими клиторами, просьба соблюдать максимальную осторожность!

— Ну, я говорил, что обратиться в полицию было разумно.

— Какие опасности может таить, по-вашему, слишком сильное давление на КЛИТОР?

— Это сложная ситуация. Оказав сильное давление, мы можем спугнуть ОРГАЗМ.

— Слушаю такое и понимаю лесбиянок.
Ответpomponiuz
Организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное отношение к животным»). *** — Я Редж Чартер с эксклюзивным выпуском новостей. Лаборатория подопытных животных в городе Болдер подверглась нападению террористической группы, борющейся за освобождение приматов. Коалиция ликвидации терроризмом обезьяньего рабства, или просто КЛИТОР. На видеоплёнке, отправленной властями сегодня утром, ответственность за освобождение орангутана из лаборатории сегодня ночью взяли на себя двое людей, называющих себя, согласно приложенному к пленке письму, «Джей и Молчаливый Боб». На этих страшных кадрах они ясно дают понять, что именно они контролируют КЛИТОР. — «Мы — КЛИТОР, вы все под угрозой! Трепещите перед нашим безжалостным лидером!» — «Я клитором командую!» — Ужасно… Объяснить эту запись поможет маршал Федеральной охране природы Вилленхолли. Маршал Вилленхолли, такой вопрос. На данный момент что вы можете сказать нам о клиторе? — По данным нашей разведки нам стало известно, что КЛИТОР имеет самое прямое отношение к ОРГАЗМу. — Обезьяньей Революционной Группе «Анархисты За Мир?» — Верно. Два человека, которых мы наблюдали на видеозаписи, обозначены кодовыми кличками Джей и Молчаливый Боб. Если кто-то столкнется случайно с ними или с другими клиторами, просьба соблюдать максимальную осторожность! — Ну, я говорил, что обратиться в полицию было разумно. — Какие опасности может таить, по-вашему, слишком сильное давление на КЛИТОР? — Это сложная ситуация. Оказав сильное давление, мы можем спугнуть ОРГАЗМ. — Слушаю такое и понимаю лесбиянок.
в Южном Парке всё было проще и элегантнее
ОтветSimon Petrikov
в Южном Парке всё было проще и элегантнее
Чот не люблю их.
Нарушил главное правило: применить экстренное торможение, начал крутить рулем, все равно сбил сурка и врезался в барьер
ОтветРубин2003
Нарушил главное правило: применить экстренное торможение, начал крутить рулем, все равно сбил сурка и врезался в барьер
не путайте Ф1 с трассой )
Жизни сурков важны
На смерти сурка пиарятся....
Вспомнился эпизод из сериала "Тед Лассо"...
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «Между мной и Ферстаппеном нет никакого конфликта»
сегодня, 18:41
Ральф Шумахер: «Антонелли не дает Расселлу даже малейшей возможности вздохнуть свободно»
сегодня, 17:55
Оливер Бермэн о своем будущем: «Вполне естественно, что моя главная цель – попасть в состав «Феррари»
сегодня, 17:25
Хэмилтон и Колапинто – лучшие пилоты Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1»
сегодня, 16:50
Лиам Лоусон: «Здорово, что по итогам уик-энда в Канаде смогли заработать очки»
сегодня, 16:10
Аяо Комацу: «Хотел бы, чтобы ФИА и «Ф-1» обращали больше внимания на расходы команд»
сегодня, 15:54
Расселл стал 4-м по количеству финишей подряд в истории «Ф-1». Серия Джорджа прервалась из-за схода в Канаде
сегодня, 15:30
Управляющий директор «Альпин»: «Гасли был недоволен балансом болида весь уик-энд – но в гонке проблема исчезла»
сегодня, 14:47
Валттери Боттас: «Может, с точки зрения результатов особого прогресса «Кадиллака» не видно, но мы прибавляем во всех областях»
сегодня, 14:29
Кими Райкконен о сильнейшем гонщике «Ф-1»: «Ферстаппен. Он – настоящий феномен»
сегодня, 14:11
Ко всем новостям
Последние новости
Георгий Чивчян выиграл второй этап Гран-При РДС на автодроме «Игора Драйв»
вчера, 10:37
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Рекомендуем