Льюис Хэмилтон: «Наконец-то удалось заставить машину работать так, как нравится мне»

Хэмилтон доволен новым подходом к работе с болидом.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, отметив, что доволен новым подходом к работе с настройками без предварительного использования симулятора.

«Честно говоря, сейчас моя инженерная команда работает именно так, как мне нужно, и в этот уик-энд нам наконец-то удалось заставить машину работать так, как нравится мне. И я очень надеюсь, что так продолжится и в дальнейшем.

Мне не нужно менять мою команду, нам нужно продолжать работать – придерживаться того подхода, который работает для меня. К следующему Гран-при я буду готовиться таким же образом [не используя симулятор для поиска базовых настроек болида], и я надеюсь, что там мы выступим лучше.

В квалификации я неплохо чувствовал себя до последнего круга. По сути, я хорошо проехал круг прогрева, вышел из последнего поворота, но тут на машине не включился режим работы на прямых. И к тому моменту, когда я осознал это при прохождении первого поворота, я уже потерял 0,2 секунды.

Мне удалось частично отыграть потерянное, но затем в одном из поворотов я взял слишком широко. Когда ты атакуешь на пределе, стараясь выжать из машины максимум, такое вполне может случиться. Но в целом машина работала хорошо. Надеюсь, если в гонке будет дождь, наши шансы повысятся», – рассказал Хэмилтон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
