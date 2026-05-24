Изак Аджар: «Должен был попасть в топ-3 в квалификации, но сам все испортил. Я зол»

Аджар зол из-за неудачи в квалификации в Монреале.

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар остался недоволен седьмым местом в квалификации к Гран-при Канады.

«Я допустил ошибку на первом круге в третьем сегменте, и перед заключительной попыткой у меня не было ориентира, я в некотором смысле перестарался.

Очень жаль, ведь у меня впервые в этом году такая хорошая машина, и я сам все испортил, потому что не справился. Я зол.

Надо разобраться, почему болид оказался гораздо быстрее, чем вчера, хотя у меня есть предположение. Это очень приятно. С другой стороны, я должен был попасть в топ-3, но не попал», – подчеркнул француз.

