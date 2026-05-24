Фредерик Вассер: «Жаль, что Хэмилтон не собрал круг – темп был. Но гонка может получиться непредсказуемой»

Вассер ждет непредсказуемую гонку в Монреале из-за дождя.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Канады : Льюис Хэмилтон показал пятое время, Шарль Леклер – восьмое.

«Очень плотная сессия, особенно в конце – Льюис находился на второй строчке после первых попыток в заключительном сегменте. К сожалению, он не смог собрать круг в последней попытке. Жаль, ведь темп был, и наша команда могла рассчитывать на лучший результат.

Теперь мы сосредоточены на гонке, и это может быть совершенно другой вызов. Мы еще не использовали эти болиды и шины в дождевых условиях, поэтому команды и пилоты должны очень быстро адаптироваться – даже по ходу установочных кругов перед стартом. Гонка может получиться очень непредсказуемой», – сообщил босс.

