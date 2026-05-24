  Фредерик Вассер: «Жаль, что Хэмилтон не собрал круг – темп был. Но гонка может получиться непредсказуемой»
Фредерик Вассер: «Жаль, что Хэмилтон не собрал круг – темп был. Но гонка может получиться непредсказуемой»

Вассер ждет непредсказуемую гонку в Монреале из-за дождя.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Канады: Льюис Хэмилтон показал пятое время, Шарль Леклер – восьмое.

«Очень плотная сессия, особенно в конце – Льюис находился на второй строчке после первых попыток в заключительном сегменте. К сожалению, он не смог собрать круг в последней попытке. Жаль, ведь темп был, и наша команда могла рассчитывать на лучший результат.

Теперь мы сосредоточены на гонке, и это может быть совершенно другой вызов. Мы еще не использовали эти болиды и шины в дождевых условиях, поэтому команды и пилоты должны очень быстро адаптироваться – даже по ходу установочных кругов перед стартом. Гонка может получиться очень непредсказуемой», – сообщил босс.

Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, завтра нас ждет первая в этом сезоне дождевая гонка»

Шарль Леклер: «Ужасный уик-энд, я вообще не чувствую машину»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
Опять гонщики не раскрывают потенциал красной космовозки
ОтветДерВарСар
Опять гонщики не раскрывают потенциал красной космовозки
Жирдяй перед руководством свою 5 точку так прикрывает
Мол, машина супер, но пилоты чудят

Правы были, брать из аутсайдера руководителя - такая ментальность и в скудерии осталась. "едем, ну и хорошо"
Льюис каждый круг чуть не заканчивал в стене чемпионов , он и так на грани пилотировал , чтобы хоть куда-то привезти эту Феррари. Дай Антонелли эту Феррари вместо стабильного мерса , он разложится в третьем повороте
Машина из за маленькой турбины очень нервная на выходе , а добавив к этому огромный крутящий момент от электромотора , вот и получается вот такое . И раньше маленькая турбина хотя бы на стартах давала преимущество , но теперь и этого нет , и управляемости мотора нет плавной и самое главное мощности .
Да толку, пришлось бы сдерживать мак потом, с этим дряхлым движком все всегда одинаково заканчивается, шины убиваются , приходится сильно рисковать и можно оказаться в стене, а как иначе когда проигрываешь около 5 десяток на таком коротком круге из за су, и почти все из них на последних прямых, вон в недо спринте писали Хэм вез 4 десятые Расселу до 6 поворота чтоли, а потом все проиграл из за движка. Честно говоря даже смотреть противно на этих красных импотентов, мак может надеятся обновками перегнать Мерс, РБ тоже, а у этих надежды лишь что когда прибудет движок, который будет меньше проигрывать чем этот. Это ещё у них Макарена есть.
Короче в 2 местах уже прочитал что у Хэма "дрс"не работал в начале круге, короче крылья не открылись, потерял кучу времени на этом, потом пытался компенсировать это и ошибся.
Опять потегциал не раскрыли.) Ох не те гонщики у красных, надо тапка подписывать.)
