Фредерик Вассер: «Жаль, что Хэмилтон не собрал круг – темп был. Но гонка может получиться непредсказуемой»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Канады: Льюис Хэмилтон показал пятое время, Шарль Леклер – восьмое.
«Очень плотная сессия, особенно в конце – Льюис находился на второй строчке после первых попыток в заключительном сегменте. К сожалению, он не смог собрать круг в последней попытке. Жаль, ведь темп был, и наша команда могла рассчитывать на лучший результат.
Теперь мы сосредоточены на гонке, и это может быть совершенно другой вызов. Мы еще не использовали эти болиды и шины в дождевых условиях, поэтому команды и пилоты должны очень быстро адаптироваться – даже по ходу установочных кругов перед стартом. Гонка может получиться очень непредсказуемой», – сообщил босс.
Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, завтра нас ждет первая в этом сезоне дождевая гонка»
Шарль Леклер: «Ужасный уик-энд, я вообще не чувствую машину»
Мол, машина супер, но пилоты чудят
Правы были, брать из аутсайдера руководителя - такая ментальность и в скудерии осталась. "едем, ну и хорошо"
Машина из за маленькой турбины очень нервная на выходе , а добавив к этому огромный крутящий момент от электромотора , вот и получается вот такое . И раньше маленькая турбина хотя бы на стартах давала преимущество , но теперь и этого нет , и управляемости мотора нет плавной и самое главное мощности .