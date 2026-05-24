  Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» стал сильнее, но скорости для 2-го сегмента все еще не хватает»
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» стал сильнее, но скорости для 2-го сегмента все еще не хватает»

Алонсо отметил прогресс «Астон Мартин», несмотря на неудачный результат.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выделил позитивные моменты после 19-го места в квалификации к Гран-при Канады.

«Мне всегда нравилось пилотировать тут, в Канаде, и есть ощущение, что наша команда выступает сильнее в этот уик-энд. Мы совершили небольшие шаги в верном направлении, но скорости для второго сегмента все еще не хватает.

Если завтра [в воскресенье] пойдет дождь, будет интересно, поскольку мы еще не пилотировали на мокрой трассе после смены регламента, а здесь уровень сцепления очень низкий. Всем будет трудно, и посмотрим, чего получится достичь.

Итоговый результат тот же, мы выбыли после первого сегмента, но есть ощущение, что мы были более конкурентоспособными. Я чувствовал скорость в болиде, ощущал связь с машиной, пытался выжать максимум. Несомненно, мы стали чуть сильнее.

Мы также всего в двух десятых (на самом деле в четырех – Спортс’’) от второго сегмента – думаю, впервые. Раньше команде не хватало в среднем 1,2 секунды до второго сегмента, а здесь мы ближе. Но впереди большой путь.

Были внесены небольшие изменения, в основном механические, с прицелом на больший уровень сцепления, которого не хватало в спринте. Все сработало здорово, ощущения в машине стали лучше, но если завтра будет дождь, все поменяется», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor
Потому что с вибрациями раньше катали и не хотели признавать что это ошибка шасси. А в это время конкуренты вышли на другой уровень
ОтветRodbert
На прямых их легко обходили из-за шасси? Там коробка, вибрации и батарея, они работу мотора ограничивают, а с шасси как раз порядок. Они ещё обновы не привозили, а уже есть прогресс. Раньше Алонсо в двух секундах отставал, сейчас гораздо меньше.
ОтветОнонаоно
Вы из каких источников эти сведения берете? Вот что сам Алонсо говорит про машину: "Нужно улучшать ситуацию и с надежностью, и с управляемостью. Мы должны заниматься коробкой передач, добиваться её нормальной работы и при переходе на более высокие передачи, и при переключениях вниз." При этом в квалификации (или в спринте) у него была одна самых больших максималок 320 км/ч.
