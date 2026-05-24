Макс Ферстаппен: «Если ситуация с регламентом не изменится, мне будет психологически тяжело и дальше терпеть все это»

Ферстаппен намекнул на уход из «Ф-1» в случае отсутствия изменений регламента.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен по итогам квалификации к Гран-при Канады заявил, что всерьез задумается над своим будущим в чемпионате, если изменения технического регламента в следующем сезоне не приведут к улучшению ситуации с работой двигателей и гибридной составляющей.

В одном из последних интервью Ферстаппен отмечал, что не собирается уходить «Ф-1», однако теперь несколько скорректировал свою позицию.

«Если [после корректировки технического регламента] ничего не изменится, то и следующий сезон будет очень тяжелым и длинным. И мне бы этого не хотелось. Скажу так, если ситуация не изменится, тогда посмотрим, что я буду делать. Но мне психологически тяжело и дальше терпеть эту ситуацию. Правда тяжело.

В жизни есть множество других классных вещей. Хотя, конечно, нужно стараться сохранять позитивный настрой. Мы, как мне кажется, движемся в сторону изменений регламента. Хотя понятно, что некоторые люди, которые сейчас получили преимущество, постараюсь осложнить проведение этих изменений. Но если ФИА и «Формуле-1» хватит решимости, им необходимо будет провести эти изменения», – рассказал Ферстаппен.

