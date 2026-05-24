  • Макс Ферстаппен: «Если ситуация с регламентом не изменится, мне будет психологически тяжело и дальше терпеть все это»
Макс Ферстаппен: «Если ситуация с регламентом не изменится, мне будет психологически тяжело и дальше терпеть все это»

Ферстаппен намекнул на уход из «Ф-1» в случае отсутствия изменений регламента.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам квалификации к Гран-при Канады заявил, что всерьез задумается над своим будущим в чемпионате, если изменения технического регламента в следующем сезоне не приведут к улучшению ситуации с работой двигателей и гибридной составляющей.

В одном из последних интервью Ферстаппен отмечал, что не собирается уходить «Ф-1», однако теперь несколько скорректировал свою позицию.

«Если [после корректировки технического регламента] ничего не изменится, то и следующий сезон будет очень тяжелым и длинным. И мне бы этого не хотелось. Скажу так, если ситуация не изменится, тогда посмотрим, что я буду делать. Но мне психологически тяжело и дальше терпеть эту ситуацию. Правда тяжело.

В жизни есть множество других классных вещей. Хотя, конечно, нужно стараться сохранять позитивный настрой. Мы, как мне кажется, движемся в сторону изменений регламента. Хотя понятно, что некоторые люди, которые сейчас получили преимущество, постараюсь осложнить проведение этих изменений. Но если ФИА и «Формуле-1» хватит решимости, им необходимо будет провести эти изменения», – рассказал Ферстаппен.

«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Гран-при Канады
logoМакс Ферстаппен

Или сделайте мне хорошую машину или я уйду! (топает ножками)
ОтветGenBardak
Комментарий скрыт
ОтветИгорь Квакша
Комментарий скрыт
Это бесполезно.

Во-первых, здесь целая секта против Макса, их буквально корежит от всего что с ним связано.

Во-вторых, это все крепостные терпилы. Они всю жизнь терпят и дома, и на работе, и по жизни, для них это норма жизни, потому их до боли возмущают все те, кто терпеть отказывается и призывает к изменениям, ведь тогда они почувствуют себя неполноценными. Из-за этого им абсолютно все равно объективны претензии Макса или нет
А где же суперскилл?)) Всё, закончился? Теперь только нытьё...
ОтветДмитрий Кутузов
Супернытьё :)
ОтветДмитрий Кутузов
Высказал своё мнение = нытьё по мнению школьников со sports
«дайте мне такой регламент, чтобы только я мог в одну каску все выигрывать и быть чемпионом. Все другие регламенты меня не устраивают»
Всегда можно не терпеть и уйти, решение предельно простое
Без самовоза как то сложно
Вопрос. Если будет регламент который его устраивает, а машина будет проигрывать половине пелетона, его устраивать будет или снова проблемы и крики будут?
ОтветРотор-Волгоград
Так если он будет проигрывать половине пелетона, то, значит, регламент всё равно не тот.
ОтветРотор-Волгоград
Пфф, регламент)) Если во второй половине сезона Ред Булл снова обновится и начнет побеждать, за счет машины 0,5 с круга. То не будет для Ферстаппена регламента лучше чем нынешний)
Есть много гонок, где нет этого регламента, где больше плотной борьбы, езды на пределе. Зачем так страдать в деградировавшей Ф1, если можно наслаждаться пилотажем в кузовах или индикаре?
ОтветMansellForever
Там и 10% от того, что он получает в газировке, не заплатят. Серии нее богатые, денег не много.
ОтветPaninaro
Его денег правнукам на всю жизнь хватит, даже если он ничего больше в жизни не заработает)
это как угрожать самовыпилиться для привлечения внимания. инфантильный ход капризного ребёнка.
вспоминается сцена из очень страшного кино, когда главная героиня кричит What are you waiting for?
Ухожу не ухожу. Ты уж определись, да или нет
самый мерзкий гонщик в ф1 минимум XXI века продолжает подтверждать свою мерзость
впрочем, ничего нового
