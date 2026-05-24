Макс Ферстаппен: «Если ситуация с регламентом не изменится, мне будет психологически тяжело и дальше терпеть все это»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам квалификации к Гран-при Канады заявил, что всерьез задумается над своим будущим в чемпионате, если изменения технического регламента в следующем сезоне не приведут к улучшению ситуации с работой двигателей и гибридной составляющей.
В одном из последних интервью Ферстаппен отмечал, что не собирается уходить «Ф-1», однако теперь несколько скорректировал свою позицию.
«Если [после корректировки технического регламента] ничего не изменится, то и следующий сезон будет очень тяжелым и длинным. И мне бы этого не хотелось. Скажу так, если ситуация не изменится, тогда посмотрим, что я буду делать. Но мне психологически тяжело и дальше терпеть эту ситуацию. Правда тяжело.
В жизни есть множество других классных вещей. Хотя, конечно, нужно стараться сохранять позитивный настрой. Мы, как мне кажется, движемся в сторону изменений регламента. Хотя понятно, что некоторые люди, которые сейчас получили преимущество, постараюсь осложнить проведение этих изменений. Но если ФИА и «Формуле-1» хватит решимости, им необходимо будет провести эти изменения», – рассказал Ферстаппен.
Во-первых, здесь целая секта против Макса, их буквально корежит от всего что с ним связано.
Во-вторых, это все крепостные терпилы. Они всю жизнь терпят и дома, и на работе, и по жизни, для них это норма жизни, потому их до боли возмущают все те, кто терпеть отказывается и призывает к изменениям, ведь тогда они почувствуют себя неполноценными. Из-за этого им абсолютно все равно объективны претензии Макса или нет
