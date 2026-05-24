Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, завтра нас ждет первая в этом сезоне дождевая гонка»

Хэмилтон доволен работой болида в квалификации.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, отметив, что остался очень доволен работой болида.

По словам Льюиса, если бы он не ошибся на последнем быстром круге, то мог бы претендовать даже на поул.

«В целом ощущения были отличными. Перед квалификацией мы внесли в настройки несколько изменений. Если бы я сумел собрать последний круг, то мог бы вообще оказаться на первой позиции. Надеюсь, завтра нас ждет первая в этом сезоне дождевая гонка», – рассказал Хэмилтон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Пока этот уикенд он укатывает Шарля в асфальт. Если бы не пару ошибок, то второе место взял бы вчера и сегодня. Жду его на подиуме в гонке
ОтветАлександр Яковлев
Укатывает) Единственный Гран-при где он был чуть побыстрее это Китай, на остальных этапах Шарль стабильно быстрее. Да и вчера выше укатывальщика приехал)
Вангую, что большую часть гонки будет лидировать Майлендер
