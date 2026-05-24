Макс Ферстаппен: «С каждым кругом на прямых я ехал все медленнее. Команда не знает, почему»

Ферстаппен разочарован болидом «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Канады , отметив, что не знает причины, по которым болиду не хватало скорости бороться за высокие места.

«Понятия не имею, что случилось в квалификации. С каждым кругом на прямых я ехал все медленнее и медленнее. Я отыгрывал время в поворотах, но потом еще больше времени терял на прямых. Понятия не имею, правильно ли мы все делали. Я пару раз спрашивал команду, но так и не получил ответа. Обратной связи от машины не было. И в команде, вероятно, тоже не знают, почему.

Я пробовал кое-что изменить в машине, о чем меня просила команда. Однако очевидно, что этот путь оказался неправильным. Это было предсказуемо, однако теперь мы уверены в этом наверняка. Я несколько раз пробовал этот вариант настроек, но они ни разу не сработал. В команде уверены в этих настройках, но для меня они никогда не работают», – рассказал Ферстаппен.

«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?