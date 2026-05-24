  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «С каждым кругом на прямых я ехал все медленнее. Команда не знает, почему»
0

Макс Ферстаппен: «С каждым кругом на прямых я ехал все медленнее. Команда не знает, почему»

Ферстаппен разочарован болидом «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, отметив, что не знает причины, по которым болиду не хватало скорости бороться за высокие места.

«Понятия не имею, что случилось в квалификации. С каждым кругом на прямых я ехал все медленнее и медленнее. Я отыгрывал время в поворотах, но потом еще больше времени терял на прямых. Понятия не имею, правильно ли мы все делали. Я пару раз спрашивал команду, но так и не получил ответа. Обратной связи от машины не было. И в команде, вероятно, тоже не знают, почему.

Я пробовал кое-что изменить в машине, о чем меня просила команда. Однако очевидно, что этот путь оказался неправильным. Это было предсказуемо, однако теперь мы уверены в этом наверняка. Я несколько раз пробовал этот вариант настроек, но они ни разу не сработал. В команде уверены в этих настройках, но для меня они никогда не работают», – рассказал Ферстаппен.

«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Гран-при Канады

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Макс, ты что, забыл, чем быстрее едешь в поворотах, тем медленнее потом на прямых) так что помедленнее, кони.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «Между мной и Ферстаппеном нет никакого конфликта»
сегодня, 18:41
Ральф Шумахер: «Антонелли не дает Расселлу даже малейшей возможности вздохнуть свободно»
сегодня, 17:55
Оливер Бермэн о своем будущем: «Вполне естественно, что моя главная цель – попасть в состав «Феррари»
сегодня, 17:25
Хэмилтон и Колапинто – лучшие пилоты Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1»
сегодня, 16:50
Лиам Лоусон: «Здорово, что по итогам уик-энда в Канаде смогли заработать очки»
сегодня, 16:10
Аяо Комацу: «Хотел бы, чтобы ФИА и «Ф-1» обращали больше внимания на расходы команд»
сегодня, 15:54
Расселл стал 4-м по количеству финишей подряд в истории «Ф-1». Серия Джорджа прервалась из-за схода в Канаде
сегодня, 15:30
Управляющий директор «Альпин»: «Гасли был недоволен балансом болида весь уик-энд – но в гонке проблема исчезла»
сегодня, 14:47
Валттери Боттас: «Может, с точки зрения результатов особого прогресса «Кадиллака» не видно, но мы прибавляем во всех областях»
сегодня, 14:29
Кими Райкконен о сильнейшем гонщике «Ф-1»: «Ферстаппен. Он – настоящий феномен»
сегодня, 14:11
Ко всем новостям
Последние новости
Георгий Чивчян выиграл второй этап Гран-При РДС на автодроме «Игора Драйв»
вчера, 10:37
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Рекомендуем