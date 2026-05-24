Шарль Леклер: «Ужасный уик-энд, я вообще не чувствую машину»

Леклер недоволен своим выступлением в Канаде.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Канады , отметив, что пока не может решить проблемы с нехваткой скорости.

«Ужасный уик-энд, я вообще не чувствую машину. Надеюсь, завтра ситуация немного улучшится. Мы решили проблемы, которые у нас вчера были с тормозами, однако в первом сегменте мы не смогли сделать то, что было мне необходимо – проехать чистые круги без попадания в трафик, чтобы прогреть шины до оптимальной температуры.

В третьем сегменте мне удалось неплохо прогреть шины, и сам круг получился приемлемым, однако этот круг дал нам лишь 8-е место. Да, отрывы между командами и правда минимальные, мы все очень близко, однако 8-е место это все равно недостаточно», – рассказал Леклер.

