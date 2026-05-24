Оскар Пиастри: «Макларен» не показывает темп «Мерседеса», дождь – главный шанс»

Пиастри надеется на погоду перед гонкой в Монреале.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о шансах на Гран-при Канады: австралиец и его напарник Ландо Норрис стартуют со второго ряда.

«Наша команда чуть ближе к «Мерседесу», да, но я по-прежнему не думаю, что мы действительно показываем его темп. Пока гонщики не начали бороться между собой в спринте, они демонстрировали впечатляющую скорость.

Подождем и посмотрим, что будет с погодой в гонке. [Дождь] станет нашим главным шансом.

Мы нормально стартуем, но рывок к первому повороту очень короткий, поэтому тяжелее отыгрывать позиции», – заключил Пиастри, завершивший квалификацию на четвертом месте.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
