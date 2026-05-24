Андреа Стелла: «Машина хорошо работает в поворотах, но «Макларен» немного проигрывает «Мерседесу» в скорости на прямых»

Стелла отметил нехватку скорости «Макларена» на прямых.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла подвел итоги квалификации к Гран-при Канады , отметив, что в основном отставание от «Мерседеса » было обусловлено нехваткой скорости на прямых.

«Результат спринта был хорошим – мы заработали очки и держались в одном темпе с «Мерседесом». В квалификации эта тенденция сохранилась.

«Мерседес» сейчас располагает самой быстрой машиной, их пилоты целиком заняли первый ряд стартовой решетки. Однако мы приблизились к ним – и теперь отставание составило менее 0,2 секунды.

Наша машина хорошо работает в поворотах. При этом мы немного проигрываем в скорости на прямых, и нам нужно изучить этот вопрос. Но в целом «Макларен» добился прогресса, тенденции обнадеживают», – рассказал Стелла.

«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?