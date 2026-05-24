Ландо Норрис: «Приятно, что мы оказались ближе к «Мерседесу», чем вчера»

Норрис доволен результатами квалификации.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Канады , отметив, что остался доволен тем, что сумел навязать борьбу «Мерседесу ».

«Мне кажется, мы хорошо поработали. На этой трассе сложно все сделать правильно, собрать все воедино, но мы снова неплохо справились.

Ясно, что ребята из «Мерседеса» немного быстрее нас. Однако приятно, что мы оказались ближе к ним, чем вчера.

Завтра другими будут и погодные условия. У нас хорошие позиции и мы понимаем, что должны делать», – рассказал Норрис.

