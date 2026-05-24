  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл о поуле: «Антонелли ехал сильнее, явного преимущества «Мерседеса» не было»
0

Джордж Расселл о поуле: «Антонелли ехал сильнее, явного преимущества «Мерседеса» не было»

Расселл признал превосходство напарника по ходу почти всей победной квалификации.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сообщил об изменениях, которые команда внесла перед квалификацией к Гран-при Канады, а также поделился мнением о победе над напарником Андреа Кими Антонелли в борьбе за поул.

«Мы с командой внесли некоторые изменения, и надо разобраться, стало ли это верным решением.

Последний круг получился из ниоткуда. Это такое приятное чувство: сессия складывается очень трудно, и ты собираешь все воедино на последнем круге и становишься лидером – это эпично.

Мы внесли кое-какие изменения под завтрашний день, основываясь на прогнозе погоды. Это могло помешать сегодня. Это немного выбило машину из оптимального режима.

Кими ехал сильнее, такого явного преимущества нашей команды, как вчера, не было, так что это был вызов, однако я перенастроил свой пилотаж и собрал все воедино», – подчеркнул британец.

Гран-при Канады-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Канады
logoАндреа Кими Антонелли
logoДжордж Расселл

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «Между мной и Ферстаппеном нет никакого конфликта»
сегодня, 18:41
Ральф Шумахер: «Антонелли не дает Расселлу даже малейшей возможности вздохнуть свободно»
сегодня, 17:55
Оливер Бермэн о своем будущем: «Вполне естественно, что моя главная цель – попасть в состав «Феррари»
сегодня, 17:25
Хэмилтон и Колапинто – лучшие пилоты Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1»
сегодня, 16:50
Лиам Лоусон: «Здорово, что по итогам уик-энда в Канаде смогли заработать очки»
сегодня, 16:10
Аяо Комацу: «Хотел бы, чтобы ФИА и «Ф-1» обращали больше внимания на расходы команд»
сегодня, 15:54
Расселл стал 4-м по количеству финишей подряд в истории «Ф-1». Серия Джорджа прервалась из-за схода в Канаде
сегодня, 15:30
Управляющий директор «Альпин»: «Гасли был недоволен балансом болида весь уик-энд – но в гонке проблема исчезла»
сегодня, 14:47
Валттери Боттас: «Может, с точки зрения результатов особого прогресса «Кадиллака» не видно, но мы прибавляем во всех областях»
сегодня, 14:29
Кими Райкконен о сильнейшем гонщике «Ф-1»: «Ферстаппен. Он – настоящий феномен»
сегодня, 14:11
Ко всем новостям
Последние новости
Георгий Чивчян выиграл второй этап Гран-При РДС на автодроме «Игора Драйв»
вчера, 10:37
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Рекомендуем