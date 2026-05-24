Джордж Расселл о поуле: «Антонелли ехал сильнее, явного преимущества «Мерседеса» не было»

Расселл признал превосходство напарника по ходу почти всей победной квалификации.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл сообщил об изменениях, которые команда внесла перед квалификацией к Гран-при Канады, а также поделился мнением о победе над напарником Андреа Кими Антонелли в борьбе за поул.

«Мы с командой внесли некоторые изменения, и надо разобраться, стало ли это верным решением.

Последний круг получился из ниоткуда. Это такое приятное чувство: сессия складывается очень трудно, и ты собираешь все воедино на последнем круге и становишься лидером – это эпично.

Мы внесли кое-какие изменения под завтрашний день, основываясь на прогнозе погоды. Это могло помешать сегодня. Это немного выбило машину из оптимального режима.

Кими ехал сильнее, такого явного преимущества нашей команды, как вчера, не было, так что это был вызов, однако я перенастроил свой пилотаж и собрал все воедино», – подчеркнул британец.

