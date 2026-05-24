Андреа Кими Антонелли: «Расселл проехал просто отличный круг, теперь все внимание на гонку»

Антонелли остался доволен выступлением в квалификации.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Канады , отметив, что постарается отыграться в гонке и взять реванш у своего напарника.

«Всегда непросто атаковать на абсолютном пределе на первом же круге. В этот уик-энд правильно работать с шинами и прогревать их до оптимальной температуры оказалось довольно непросто.

Но в целом я вполне доволен результатом. Да, я мог бы немного улучшить свое время, но Джордж [Расселл] проехал просто отличный круг, а теперь все внимание на завтрашнюю гонку. Посмотрим, какой будет погода, но мы постараться быть готовыми ко всему», – рассказал Антонелли.

«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?