Джордж Расселл о поуле: «Самое захватывающее чувство на свете – в последний момент, из ниоткуда»

Расселл в восторге от неожиданного поула в Монреале.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился эмоциональным сообщением после того, как завоевал поул-позицию к Гран-при Канады на последних секундах сессии.

«Мы сами осложнили себе жизнь.

Это самое захватывающее чувство на свете, когда все происходит в последний момент, буквально из ниоткуда», – произнес британец по радио.

Гран-при Канады-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й