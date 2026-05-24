Джордж Расселл о поуле: «Самое захватывающее чувство на свете – в последний момент, из ниоткуда»
Расселл в восторге от неожиданного поула в Монреале.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился эмоциональным сообщением после того, как завоевал поул-позицию к Гран-при Канады на последних секундах сессии.
«Мы сами осложнили себе жизнь.
Это самое захватывающее чувство на свете, когда все происходит в последний момент, буквально из ниоткуда», – произнес британец по радио.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
