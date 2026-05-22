Лоран Мекьес: «Вопрос состава пилотов «Ред Булл» совершенно не беспокоит»

Мекьес уверен в сохранении состава пилотов.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес заявил, что команда не рассматривает возможности изменения состава пилотов – и что Макс Ферстаппен и Изак Аджар продолжат выступать за «Ред Булл» в следующем сезоне.

«У нас сильный состав пилотов. И вопрос выбора состава пилотов сейчас нас совершенно не беспокоит и не входит в список приоритетных. У нас есть Макс. Который не нуждается в представлении. И сейчас он ведет за собой команду в непростой для команды стартовый отрезок сезона, Изак Аджар тоже просто отлично справляется.

В первых гонках он хорошо справлялся с непростой машиной и был близок к Максу по скорости. Да, уик-энд в Майами был для него тяжелым, но он готов вернуться в борьбу. Так что да, мы очень довольны нашим составом пилотов», – рассказал Мекьес.

