  Лоран Мекьес: «Ламбьязе переходит в «Макларен», чтобы стать руководителем команды. Но не спрашивайте, когда это случится»
Лоран Мекьес: «Ламбьязе переходит в «Макларен», чтобы стать руководителем команды. Но не спрашивайте, когда это случится»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес прояснил свои слова о том, что Джанпьеро Ламбьязе должен стать руководителем команды «Макларен».

Ранее директор «Макларена» Зак Браун в ответ на первое заявление Мекьеса отметил, что данная информация не соответствует действительности.

Ламбьязе должен присоединиться к «Макларену» по окончании сезона-2027.

«Насколько я понимаю ситуацию, Джанпьеро Ламбьязе переходит в «Макларен», чтобы стать руководителем команды. Это то, что я сказал вам в прошлый раз. Как очевидно и то, что мы неоднократно обсуждали ситуацию перед тем, как им было принято окончательное решение.

Не спрашивайте меня о том, что случится в будущем. Когда это может случиться – не мое дело. Я могу рассказать вам лишь о том, что мы обсуждали между собой», – рассказал Мекьес.

Ждем сюрпризов на этапе «Ф-1» в Канаде? Расселл и Пиастри недооценены!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
