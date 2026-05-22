Окона не наказали за выезд с пит-лейн на красный свет

Пилот «Хааса» Эстебан Окон не получил штраф за нарушение в практике перед Гран-при Канады.

Француз покинул пит-лейн после того, как сессия завершилась. По данным тайминга, Окон выехал на трек через 1.11 секунды после того, как в конце пит-лейн зажегся красный сигнал.

Стюарды изучили «видеодоказательства» и пришли к выводу, что гонщик «почти наверняка» не видел смену сигнала с зеленого на красный, поскольку находился рядом с линией, обозначающей конец пит-лейн.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
