Окона не наказали за выезд с пит-лейн на красный свет
Пилот «Хааса» Эстебан Окон не получил штраф за нарушение в практике перед Гран-при Канады.
Француз покинул пит-лейн после того, как сессия завершилась. По данным тайминга, Окон выехал на трек через 1.11 секунды после того, как в конце пит-лейн зажегся красный сигнал.
Стюарды изучили «видеодоказательства» и пришли к выводу, что гонщик «почти наверняка» не видел смену сигнала с зеленого на красный, поскольку находился рядом с линией, обозначающей конец пит-лейн.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
