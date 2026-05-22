Джейми Чедуик: «Макларен» не так далеко от «Мерседеса», как предполагают времена в практике»
Чедуик призвала не списывать соперников «Мерседеса» после практики.
Гонщица и эксперт Sky Sports Джейми Чедуик полагает, что отрыв «Мерседеса» в практике перед Гран-при Канады не является показательным.
Андреа Кими Антонелли на 0,744 секунды опередил ближайшего преследователя не из своей команды – пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона. «Макларен» проиграл лидеру почти 1,4 секунды.
«Не считаю, что «Макларен» так далеко, как предполагают времена. Думаю, он приблизится. Команды преодолели всего несколько [быстрых] кругов, а сессию перед квалификацией к спринту постоянно прерывали.
Важнейшую роль сыграет умение собрать круг, а также разобраться за этот короткий перерыв, в каком направлении двигаться по настройкам», – заявила Чедуик.
Гран-при Канады-2026. Практика. Антонелли – 1-й, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
