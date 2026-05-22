Джейми Чедуик: «Макларен» не так далеко от «Мерседеса», как предполагают времена в практике»

Чедуик призвала не списывать соперников «Мерседеса» после практики.

Гонщица и эксперт Sky Sports Джейми Чедуик полагает, что отрыв «Мерседеса » в практике перед Гран-при Канады не является показательным.

Андреа Кими Антонелли на 0,744 секунды опередил ближайшего преследователя не из своей команды – пилота «Феррари » Льюиса Хэмилтона . «Макларен » проиграл лидеру почти 1,4 секунды.

«Не считаю, что «Макларен» так далеко, как предполагают времена. Думаю, он приблизится. Команды преодолели всего несколько [быстрых] кругов, а сессию перед квалификацией к спринту постоянно прерывали.

Важнейшую роль сыграет умение собрать круг, а также разобраться за этот короткий перерыв, в каком направлении двигаться по настройкам», – заявила Чедуик.

