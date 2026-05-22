  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джейми Чедуик: «Макларен» не так далеко от «Мерседеса», как предполагают времена в практике»
0

Джейми Чедуик: «Макларен» не так далеко от «Мерседеса», как предполагают времена в практике»

Чедуик призвала не списывать соперников «Мерседеса» после практики.

Гонщица и эксперт Sky Sports Джейми Чедуик полагает, что отрыв «Мерседеса» в практике перед Гран-при Канады не является показательным.

Андреа Кими Антонелли на 0,744 секунды опередил ближайшего преследователя не из своей команды – пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона. «Макларен» проиграл лидеру почти 1,4 секунды.

«Не считаю, что «Макларен» так далеко, как предполагают времена. Думаю, он приблизится. Команды преодолели всего несколько [быстрых] кругов, а сессию перед квалификацией к спринту постоянно прерывали.

Важнейшую роль сыграет умение собрать круг, а также разобраться за этот короткий перерыв, в каком направлении двигаться по настройкам», – заявила Чедуик.

Гран-при Канады-2026. Практика. Антонелли – 1-й, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoМакларен
Джейми Чедуик
Гран-при Канады
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
logoАндреа Кими Антонелли
logoФеррари

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
500 миль Индианаполиса. Гонка продолжается, Маклоклин, Палоу, Малукас и Дейли борются за лидерство
13 минут назад
Гран-при Канады-2026. Стартовый порядок. Гонка – в 23:00
29 минут назад
Инфантино привез футбольный Кубок мира на Гран-при Канады
34 минуты назадФото
Оливер Бермэн: «Весь уик-энд бегаем по кругу»
48 минут назад
Джордж Расселл: «Мерседес» надеется на дубль, но в таких условиях будет непросто»
51 минуту назад
Фернандо Алонсо: «Из болида «Астон Мартин» в его нынешнем виде можно выжать еще пару десятых секунды»
сегодня, 18:25
Лео Туррини: «Расселл считает себя Избранным и пытается представить Антонелли учеником. Все закончится плохо между ними»
сегодня, 18:14
Габриэл Бортолето: «Скорее всего, в гонке мы снова потеряем позиции»
сегодня, 17:41
Журналист Кинкеро: «Прогнозирую, один или оба пилота покинут «Кадиллак» в 2027-м. Обсуждения по Боттасу уже идут»
сегодня, 17:38
Андреа Стелла: «В дождевых условиях наибольшее беспокойство будет вызывать силовая установка»
сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем