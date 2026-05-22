Джеймс Воулз об аварии Албона: «На трассу часто выбегают сурки, так происходит каждый год»

Воулз прокомментировал аварию Албона.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз высказался об аварии Алекса Албона в практике перед Гран-при Канады , отметив, что причиной столкновения стал выбежавший на трассу сурок.

«Таковы риски на этой трассе. На трек часто выбегают сурки, так происходит все годы, что мы сюда приезжаем.

Повреждения болида оказались значительными – и спереди, и сзади, потенциально днище, переднее антикрыло и подвеска. Алекс Албон, разумеется, разочарован случившимся, ведь он был быстр, а также ему была важна эта практика. Надеюсь, мы все-таки сможем сделать шаг вперед и заработать очки.

В этот уик-энд [за счет обновлений] мы смогли заметно облегчить болид, также мы обновили заднюю подвеску и выхлопную систему», – рассказал Воулз.

Ждем сюрпризов на этапе «Ф-1» в Канаде? Расселл и Пиастри недооценены!