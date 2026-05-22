  • Джеймс Воулз об аварии Албона: «На трассу часто выбегают сурки, так происходит каждый год»
Джеймс Воулз об аварии Албона: «На трассу часто выбегают сурки, так происходит каждый год»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз высказался об аварии Алекса Албона в практике перед Гран-при Канады, отметив, что причиной столкновения стал выбежавший на трассу сурок.

«Таковы риски на этой трассе. На трек часто выбегают сурки, так происходит все годы, что мы сюда приезжаем.

Повреждения болида оказались значительными – и спереди, и сзади, потенциально днище, переднее антикрыло и подвеска. Алекс Албон, разумеется, разочарован случившимся, ведь он был быстр, а также ему была важна эта практика. Надеюсь, мы все-таки сможем сделать шаг вперед и заработать очки.

В этот уик-энд [за счет обновлений] мы смогли заметно облегчить болид, также мы обновили заднюю подвеску и выхлопную систему», – рассказал Воулз.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
