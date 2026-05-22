Карлос Сайнс о планах ФИА на 2027-й: «Пилоты поддержали бы движение в данном направлении»

Сайнс высказался о планах ФИА.

Пилот «Уильямса » поделился мыслями о планах ФИА изменить соотношение между ДВС и электрической составляющей мотора в сторону 60:40 вместо текущих 50:50.

«Из того, что я слышал, есть очень интересное предложение касательно 2027-го. Это предложение полностью соответствует тому направлению, в котором, как мне кажется, должен двигаться наш спорт.

К сожалению, как это всегда бывает, тут вмешивается политика и разница в интересах среди производителей, которые будут выступать то за, то против – в зависимости от своих интересов.

Вот почему я хочу попросить ФИА и ФОМ строго защищать то, что, по их мнению, будет правильным для нашего спорта. И если понадобится проголосовать… Не знаю, как работает система в Комиссии «Ф-1», но я хочу, чтобы они твердо придерживались своей позиции и веры в то, что будет правильно для спорта.

В Майами мы увидели небольшой шаг вперед, но это все еще не то, какой должна быть «Ф-1». Но это очень позитивная ситуация. Изменения, запланированные на 2027-й, выглядят интересно. Если бы вы спросили пилотов, то мы бы поддержали движение в данном направлении», – сказал Сайнс .

