Окон врезался в барьеры, потеряв антикрыло и носовой обтекатель в практике
Пилот «Хааса» Эстебан Окон вызвал красные флаги в конце единственной тренировки перед Гран-при Канады.
Француз потерял контроль над болидом, развернулся и врезался в барьеры передней частью машины. Из-за удара Окон потерял переднее антикрыло и носовой обтекатель.
Эстебан сумел добраться до боксов. Команда заменила сломанные элементы, гонщик вернулся на трек для обработки старта.
Гран-при Канады-2026. Практика. Антонелли – 1-й, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Впечатляющий путь с точки зрения безопасности. Как болидов, так и барьеров с инновационным покрытием. Раньше там была стена и барьер из шин.