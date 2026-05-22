Окон врезался в барьеры, потеряв антикрыло и носовой обтекатель в практике

Пилот «Хааса » Эстебан Окон вызвал красные флаги в конце единственной тренировки перед Гран-при Канады.

Француз потерял контроль над болидом, развернулся и врезался в барьеры передней частью машины. Из-за удара Окон потерял переднее антикрыло и носовой обтекатель.

Эстебан сумел добраться до боксов. Команда заменила сломанные элементы, гонщик вернулся на трек для обработки старта.

Гран-при Канады-2026. Практика. Антонелли – 1-й, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й