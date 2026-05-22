Ландо Норрис: «Хорошо осознал, что важна каждая гонка. Мы в борьбе за титул»

Норрис считает себя претендентом на титул.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о том, что настроен на борьбу за победу в чемпионате и не собирается сдаваться вне зависимости от того, каким является преимущество в скорости у его конкурентов.

В данный момент Норрис занимает четвертое место в общем зачете и отстает от Андреа Кими Антонелли на 49 очков.

«В прошлом году, выиграв титул с преимуществом всего в два балла я хорошо осознал, что важна каждая гонка. Что когда я удачно или неудачно провожу гонку, это влияет на итоговый результат. Причем каждый балл важен с самого начала сезона.

Даже если ты думаешь, что не борешься за титул, то к концу сезона может оказаться, что это не так и ты ведешь борьбу. У нас же позади всего четыре Гран-при, и это даже кажется довольно странным.

И я не думаю, что вот эта гонка, или следующая, или следующие пять могут определить, участвуем мы в борьбе за титул или нет. В каждый уик-энд мы остаемся в борьбе. Боремся ли мы при этом за победу в гонке – это вопрос каждого конкретного Гран-при.

Однако прямо сейчас на каждом Гран-при мы выступаем как претенденты на титул. И не важно, даже если при этом мы отстаем от лидеров на 10-20-30-40-50 очков, мы все равно в борьбе. Так что мы будем выкладываться на максимуме», – рассказал Норрис.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
