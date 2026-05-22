Джордж Расселл: «Текущее отставание от Антонелли ничего не значит»

Расселл не волнуется из-за отставания от Антонелли.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал, что его не беспокоит текущее отставание в 20 очков от Андреа Кими Антонелли в общем зачете. И что он уверен в своей способности отыграть отставание и преуспеть в борьбе за титул.

«Я знаю, на что способен, как знаю и то, что у меня есть скорость. Да, уик-энд в Майами получился для меня плохим. При этом в прошлом году в Майами мне было тяжело, а потом я приехал в Монреаль и провел отличный Гран-при . Да, это не значит, что в этом году случится то же самое, но мне все равно нужно сосредоточиться на себе, провести все те же процессы, что и на этапах в Австралии и Китае, контролировать то, что я могу контролировать.

Так что причин для паники точно нет. Позади 4 гонки, впереди еще минимум 18. При этом я вспоминаю свой сезон в «Формуле-2» – когда я последний раз боролся за чемпионский титул. Тогда после четырех гонок я отставал от лидера на 35 очков (на самом деле 28). Так что текущее отставание [от Антонелли] ничего не значит», – рассказал Расселл.

