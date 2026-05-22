Габриэл Бортолето: «Ауди» просто не хватает мощности мотора»

Бортолето оценил проблемы «Ауди».

Пилот «Ауди» поделился мнением о трудностях, с которыми сталкивается команда.

«Думаю, отчасти трудности связаны с управляемостью. Но на самом деле, у нас сейчас проблемы с двигателем, с его мощностью. Мы отстаем.

У нас все в порядке с шасси. Но что касается мотора, то, на мой взгляд, мы добились невероятных результатов в условиях старта этого проекта – но при борьбе с другими болидами можно заметить, что нам не хватает мощности.

Порой бороться очень непросто. Создается ощущение, что ты преследуешь соперника, преследуешь его на прямых, стараясь сэкономить энергию, пока не доберешься до следующего участка. Но это все не так.

Думаю, проблемы кроются понемногу везде. Нет какой-то конкретной области, которая была бы главной трудностью. Нам просто не хватает мощности», – сказал Бортолето.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: it.motorsport.com
